Weil er Hunger hatte: Obdachloser schnappt sich Taube - Was er dann macht, schockiert zutiefst

Im Stadtzentrum von Hannover fing ein Obdachloser eine Taube. Was er dann tat, schockierte die Passanten.

Ein Mann sorgte in Hannover für Aufregung, weil er eine Taube in aller Öffentlichkeit fing und tötete

Der Grund: Der Obdachlose hatte Hunger

Passanten alarmierten die Polizei

Der 40-Jährige muss jetzt eine Strafe zahlen

Hannover - Eine irre und grausame Aktion sorgte im Zentrum von Hannover für Aufregung. Wie nordbuzz.de* berichtet, fing ein obdachloser Mann eine Taube. Was er dann tat, schockiert zutiefst - genau wie der Beweggrund seiner unfassbaren Handlung.

Tierquälerei in Hannover: Obdachloser hat Hunger und fängt sich eine Taube - was er dann tut ist grausam

Die fiese Aktion des Obdachlosen an der Nordmannpassage in Hannover hatte einige Zuschauer derart erschreckt, dass sie umgehend eine Polizeistreife alarmierten. Was war geschehen? Der verwahrloster Mann hatte sich mitten im Steintorviertel eine Taube geschnappt und sie getötet, indem er ihr die Gurgel zudrückte. Als die Beamten zu ihm eilten, konnte der Tier-Killer, ein 40-jähriger Italiener, die ganze Aufregung überhaupt nicht verstehen.

Weil er Hunger hatte: Obdachloser Mann tötet Taube um sie zu essen

Scheinbar hatte der Mann Hunger und wollte sich schnell was zum Essen "jagen". Wie bild.de berichtet, sollen die Polizisten in ihrem Bericht notiert haben, dass der Mann aus Kalabrien „mit Mimik und Gestik" zu verstehen gegeben haben soll, dass er "die Taube offensichtlich essen wollte.“

Nach Tötung einer Taube in Hannover: Obdachloser teure Strafe zahlen

Der 40-Jährige bekam eine Anlage wegen Tötung eines Wirbeltieres ohne vernünftigen Grund und muss eine 300 Euro Strafe zahlen. Das Urteil akzeptierte der Italiener allerdings nicht ohne Widerstand: Im Prozess vor dem Amtsgericht in Hannover soll er nämlich die Tierquälerei vehement und mit lauten Beschimpfungen bestritten haben.

Doch damit war die Geschichte nicht vorbei: Nach dem Prozess musste der Obdachlose zurück in die Justizvollzugsanstalt, wo er bis Ende April wegen einer weiteren unbezahlten Strafe sitzen muss.

