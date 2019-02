Passanten entdecken in See Leiche von vermisster Frau

Update vom 9. Februar: Die seit dem 18. Januar vermisste Seniorin aus Groß-Buchholz bei Hannover wurde am Freitag tot aufgefunden. Passanten hatten am Freitagnachmittag den im Wasser des Altwarmbüchener Sees bei Hannover treibenden Leichnam entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Ermittler haben die sterblichen Überreste mittlerweile identifiziert und gehen von einem Suizid der Seniorin aus. Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden haben sich nicht ergeben.

Hinweis der Redaktion: Generell berichten wir nicht über den Verdacht auf Suizid-Absichten, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

Hannover/Groß-Buchholz - Mithilfe von Fotos sucht die Polizei seit Freitag, 18. Januar, nach der spurlos verschwundenen Frau aus Groß-Buchholz.

Wie nordbuzz.de* berichtet, wurde die 71-Jährige Seniorin das letzte Mal am vergangenen Freitag gegen 17 Uhr von ihrer Nachbarin gesehen. Seitdem gilt die Seniorin als vermisst. In Hamburg wird hingegen Hilal seit 20 Jahren vermisst. Auch ein 15-Jähriges Mädchen ist in Hamburg verschwunden.

+ Der zugefrorene Altwarmbüchener See - hier entdeckten Passanten die Leiche der Vermissten. © picture alliance / dpa

Den Ermittlern der Polizei liegen Hinweise vor, dass sich die Frau am frühen Freitagabend am Altwarmbüchener See, beziehungsweise im Bereich des Laher Friedhofs aufgehalten hat.