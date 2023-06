In der Nähe des Hauptbahnhofes in Hannover – 31-Jähriger tritt Frau gegen den Kopf

Nach einem Streit in der Nähe des Hauptbahnhofes in Hannover musste eine 43-jährige Frau in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ihr wurde gegen den Kopf getreten.

Hannover – Eine Auseinandersetzung in der Nähe des Hauptbahnhofs von Hannover führte dazu, dass eine Frau durch Tritte gegen den Kopf verletzt wurde. Gemäß den Angaben eines Polizeisprechers aus Hannover stürzte die 43-Jährige in der Frühstunden des Freitags während des Konflikts mit einem 31-jährigen Mann zu Boden.

Streit in der Nähe des Hauptbahnhofes in Hannover: Mann tritt Frau gegen den Kopf

Sie wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht, befindet sich jedoch nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand. Es wurde festgestellt, dass sowohl der Mann als auch die Frau alkoholisiert waren.

Die Umstände, die zu dem Konflikt geführt haben, sind derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden von der Polizei gesucht.