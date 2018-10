Radfahrer prügelt auf Fußgänger ein - Mann stirbt im Krankenhaus

Nachdem er einem Fußgänger ausweichen musste, schlug ein Radfahrer mehrfach auf den Mann ein. Drei Tage später starb das Opfer im Krankenhaus.

In Hannover ist am Donnerstag ein 40-Jähriger an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus gestorben, das teilt die Staatsanwaltschaft Hannover mit. Seine Verletzungen hatte der Mann bei einer Prügelattacke erlitten: Ein Radfahrer hatte am Montag auf ihn eingeschlagen.

Der 28-Jährige Mann hatte nach bisherigen Kenntnissen dem Fußgänger ausweichen müssen, der gerade eine Straße überquert hatte. Es entbrannte ein Streit, in dem der Fahrradfahrer, bei dem es sich laut Informationen der Bild-Zeitung um einen Kickboxer handelt, mehrfach massiv auf den Fußgänger einschlug. Mehrere Passanten wurden Zeugen der Attacke. Der 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund fehlender Haftgründe war der Radfahrer zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt worden, die Ermittlungen bezogen sich auf gefährliche Körperverletzungen. Erst am Mittwoch wurde er in seiner Wohnung festgenommen und dem Richter vorgeführt.

(dpa/rek)