Hannover rüstet sich für große Evakuierungsaktion

50 000 Menschen betroffen

+ © Peter Steffen Patienten einer Alten- und Pflegeeinrichtung werden wegen der Bombenentschärfung verlegt. Foto: Peter Steffen © Peter Steffen

Hannover (dpa) - In Hannover laufen die Vorbereitungen für eine der größten Evakuierungsaktionen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Wegen eines möglichen Bombenfundes müssen am Sonntag rund 50 000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen.