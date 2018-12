Alle Jahre wieder: Diese „Rocker-Santas“ sammeln für den guten Zweck!

Landau/Speyer - Ihre „Rentiere“ haben Räder: Rund zwei Dutzend als Weihnachtsmänner verkleidete Biker machen sich am Nikolaustag auf große Motorrad-Tour durch die Südpfalz – und das für einen guten Zweck.

Wie HEIDELBERG24* berichtet, zaubern die „Harley-Davidson-Santas“ am 6. Dezember vielen ein Lächeln ins Gesicht. Die Weihnachtsmänner auf Maschinen besuchen seit 2015 am Nikolaus mehrere Kinder- und Seniorenheime in der Region. Dabei sammeln sie nicht nur Spenden (dieses Mal für das Kinderhospiz Sterntaler), sondern stoßen für ihren ungewöhnlichen Auftritt an den verschiedenen Stationen immer wieder auf begeisterte Menschen.

„2017 haben wir mehr als 5.000 Euro gesammelt. Am Ende wurden daraus sogar rund 12.500 Euro, weil die Leute noch bis Januar Geld überwiesen oder in Spendendosen geworfen haben“, sagt Santa-Sprecher Patrick Kuntz der Deutschen Presse-Agentur. Die Aktion auf den schweren Maschinen sehe vielleicht wild aus, alles sei aber mit den Behörden abgesprochen.

„Wir sind keine Rocker, sondern bodenständige Typen mit normalen Berufen - von Beamter über BASF-Mitarbeiter bis zum öffentlichen Dienst. Wir tragen Bart und Ohrring und haben ein weites Herz“, meint der 47-Jährige. Überall an ihren Stationen freuen sich die Santas über eine kleine Spende! Die Spenden stünden bei der Fahrt aber nicht allein im Vordergrund, so Kuntz. „Es geht auch darum, Spaß zu haben und Leute zu begeistern. Wir rennen niemandem mit der Spendendose hinterher.“

