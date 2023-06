Müssen Sie besonders häufig auf die Toilette? Diese Krankheiten könnten die Ursache sein

Häufiger und vermehrter Harndrang kann auf einige Erkrankungen hindeuten. © Eloisa Ramos/imago

Wer besonders oft auf die Toilette muss, hat womöglich einfach nur viel getrunken. In einigen Fällen können aber auch Krankheiten dahinter stecken.

Kassel – Mindestens 1,5 Liter Wasser pro Tag sollten Erwachsene trinken, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Das können bei sommerlichen Temperaturen oder sportlichen Aktivitäten auch mal deutlich mehr sein. Kein Wunder also, dass man häufig eine Toilette aufsuchen muss. Allerdings kann häufiger Harndrang auch auf Erkrankungen hindeuten.

Vermehrter Harndrang: Nicht immer muss eine Erkrankung vorliegen

Wie viele Toilettengänge sind am Tag eigentlich normal? Wie häufig jemand Wasser lässt, ist von Mensch zu Mensch und je nach aufgenommener Flüssigkeitsmenge unterschiedlich. Es lässt sich also nicht allgemein beantworten, wie oft man auf die Toilette gehen sollte. Die Klinik für Urologie der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) gibt dafür zumindest einen Richtwert: Wer täglich rund zwei Liter Wasser trinkt, scheidet etwa 1,5 Liter Wasser wieder aus. Bei einem normalen Fassungsvermögen der Harnblase von zirka 400 bis 500 Millilitern müsse man demnach drei bis vier Mal am Tag auf die Toilette.

Wer allerdings häufiger auf die Toilette muss als sonst und auch in der Nacht vermehrten Harndrang verspürt, sollte die Ursache womöglich ärztlich abklären lassen. Dabei gibt es viele Ursachen, die eine Pollakisurie – also vermehrten Harndrang – auslösen können.

Doch nicht immer muss eine ernstzunehmende Erkrankung vorliegen. Zunächst sollte daher geprüft werden, ob das häufige Pinkeln auf harntreibende Getränke wie Kaffee und Alkohol oder psychische Ursachen wie Ängste oder Stress zurückzuführen ist, informierte die Alta Klinik auf ihrer Webseite. Auch in einer Schwangerschaft verspüren werdende Mütter häufig vermehrten Harndrang.

Müssen Sie häufig auf die Toilette? Daran könnte es liegen

Laut UMG können mit einer Pollakisurie auch andere Symptome, wie Schmerzen beim Wasserlassen, Blut im Urin oder eine Harnstrahlabschwächung, einhergehen. Dahinter können sich der Alta Klinik zufolge unter anderem diese Erkrankungen verbergen:

Harnwegsinfekte

Harnsteinerkrankungen

Reizblase

Erkrankungen der Prostata

Fremdkörper oder Tumore im Bereich der Harnblase

Folgen von Harnblasenoperationen oder Strahlenbelastung

Harninkontinenz

Wer besonders oft auf die Toilette muss: Auf diese Warnzeichen sollten Sie achten

In Kombination mit einem starken Durstgefühl kann häufiger Harndrang auch auf Diabetes hindeuten, berichtete das österreichische Fachjournal MeinMed. Wer zudem Kribbeln in den Beinen, Müdigkeit und Konzentrationsmängel feststellt, sollte dies ärztlich abklären lassen. Denn: Diabetiker sind einem erhöhten Tumor- und Krebsrisiko ausgesetzt. Laut Fachjournal MSD Manual können auch Entzündungen der Nieren dazu führen, dass Menschen übermäßig oft auf die Toilette müssen.

Grundsätzlich gilt: Nur weil sie häufig auf die Toilette müssen, deutet das nicht zwangsläufig auf eine Erkrankung hin. Bedenklich wird es aber, wenn vermehrter Harndrang in Kombination mit anderen Symptomen auftritt, schrieb MeinMed. Laut UMG ist dann eine medizinische Abklärung nötig, „da eine Nichtbehandlung der Ursache eine Verschlechterung der Beschwerden und der Grundkrankheit zur Folge haben kann“. Plötzlich weniger trinken, sollten Betroffene aber in keinem Fall, da dies wiederum andere Erkrankungen begünstigt.

Forschende machten zuletzt sichtbar, was beim Spülen in der Toilette passiert. Eine Untersuchung zeigte, wie gefährliche Keime aufgewirbelt werden. Reinigen lässt sich die Toilette mit einem einfachen Trick. (kas)

