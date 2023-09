„Was soll das sein?“: Mysteriöser Haufen auf Sylt entdeckt

Ein Haufen „Sepiaschalen“ auf Sylt wirft im Netz einige Fragen auf. © privat

Ein Haufen weißer, länglicher Gebilde sorgt im Netz für Verwirrung. Während sich manche fragen, was das überhaupt ist, grübeln andere, warum es dort liegt.

Hörnum/Sylt – Auf einem Spaziergang macht ein Sylter einen seltsamen Fund: Mitten zwischen Moos, Heide und Strandnelken liegt ein Haufen weißer Gebilde, die hier eigentlich nicht hingehören. Auf der Insel Sylt kann man abseits vom Touri-Trubel einiges entdecken, aber sowas? Es handelt sich um rund 100 Sepiaschalen, die jemand dort „abgeladen“ hat. Der Finder wundert sich, fragt auf Facebook, ob es sich vielleicht um eine Futterstelle handeln könnte – und erhält eine Menge verblüffter, aber auch informativer Reaktionen.

Ungewöhnlicher Fund: Haufen Sepiaschalen auf Sylt gibt Rätsel auf

„Was ist das denn?“, fragt sich ein User bei der Betrachtung des Fotos, das jemand in eine Sylter Facebook-Gruppe eingestellt hat. Mit seiner Ratlosigkeit ist er nicht alleine. „Sepiaschalen?“, wundert sich ein anderer. Viele haben die seltsamen weißen Gebilde noch nie gesehen und kennen die Bezeichnung „Sepiaschale“ nicht. Es handelt sich dabei um den Rückenknochen (Schulp) eines Tintenfisches. Die Schalen der verendeten Tiere findet man oft als angeschwemmtes Treibgut am Strand, auch auf der Nordseeinsel Sylt.

Aber der jetzige Fundort ist schon etwas ungewöhnlich. „Ich war in Westerland und auf dem Rückweg komme ich immer am Golfplatz vorbei. Da hab ich den Haufen entdeckt“, berichtet der Finder gegenüber Ippen.Media. Was macht eine große Menge Sepiaschalen in der Nähe eines Luxus-Golfplatzes auf Sylt, der in diesem Sommer von Aktivisten der „Letzten Generation“ zerhackt wurde? „Die hat sich mit Sicherheit jemand weggelegt, um sie zu vermarkten“, vermutet ein User. Denn Sepiaschalen sind begehrt.

Sepiaschalen sind ein vielseitig verwendbares Naturprodukt

Sepiaschalen bestehen hauptsächlich aus Kalk und sind damit gute natürliche Kalziumlieferanten. Außerdem enthalten sie weitere wichtige Mineralien, die zum Beispiel Vögel beim Knochen- und Federwachstum unterstützen. „Ich hab so etwas für meine Sittiche“, kommentiert eine Userin den Facebook-Post des Finders. Andere berichten, sie hätten die weißen Kalkstücke selbst für ihre Vögel gesammelt. Schildkröten und Schnecken knabbern ebenfalls gerne an Sepiaschalen, um sich mit Kalk für Panzer bzw. Schneckenhaus zu versorgen.

Eine Userin rät, selbst gesammelte Sepiaschalen zunächst zu wässern und abzukochen, um den Salzgehalt zu reduzieren und Bakterien abzutöten. Aber nicht nur Tiere, auch Handwerker können mit Sepiaschalen eine Menge anfangen. Sie werden genutzt, um Farbreste und Verschmutzungen schonend von polierten Oberflächen zu entfernen – also als natürliches, kratzfreies Schmirgelpapier.

Doch das ist noch nicht alles: Sepiaschalen kann man, ähnlich wie Eierschalen, zur Herstellung von Pflanzendünger verwenden. Ein vielseitiges und nachhaltiges Naturprodukt also, was da am Strand und manchmal auch neben dem Golfplatz herumliegt.