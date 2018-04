Hausaufgaben zu schwer: Verzweifelter Schüler (10) ruft Polizei

Völlig aufgelöst am Telefon

Seine Hausaufgaben haben einen zehn Jahre alten Schüler in Baden-Württemberg zur Verzweiflung gebracht. In seiner Not rief er die Polizei zur Hilfe.