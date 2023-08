Neuer Test kommt zu überraschendem Ergebnis: Ötzi kam aus dem Nahen Osten

Von: Nadja Zinsmeister

Eine neue Studie hat das Erbgut von Gletschermann „Ötzi“ umfassend analysiert und rekonstruiert. Nun muss seine Geschichte erneut umgeschrieben werden.

Leipzig – Forscher haben mithilfe einer neuen Genomanalyse herausgefunden, dass der Gletschermann Ötzi zu Lebzeiten ganz anders aussah als bisher gedacht. Glatze, dunkle Augen und sehr dunkle Haut soll er demnach gehabt haben. Zudem stammte er wohl aus dem Nahen Osten. Bereits im November musste die Geschichte von Ötzi umgeschrieben werden.

Neue Gen-Studie kommt zu überraschendem Ergebnis: Ötzi kam aus dem Nahen Osten

Für ihre Untersuchung hat ein Forschungsteam aus Deutschland, Italien und Österreich eine DNA-Sequenzierung des Erbguts von Ötzi durchgeführt und die Ergebnisse im Fachblatt Cell Genomics veröffentlicht. Demnach stammt das Genom der Steinzeit-Mumie zu mehr als 91 Prozent von anatolischen Zuwanderern und damit zu jenen Bauern, die vor etwa 8.000 bis 9.000 Jahren aus dem Nahen Osten nach Europa kamen. Damit brachten sie auch die bis dahin unbekannte Landwirtschaft nach Europa. Ötzi selbst lebte um 3.250 vor Christus in den Tiroler Alpen.

Das undatierte Handout des Südtiroler Archäologiemuseums in Bozen zeigt die bisherige Rekonstruktion des Gletschermannes Ötzi. © Südtiroler Archäologiemuseum/Ochsenreiter/dpa

Die übrigen neun Prozent von Ötzis Genom stammen hingegen von europäischen Wildbeutern. Das Forschungsteam geht deshalb davon aus, dass der Gletschermann in einer relativ isolierten Bevölkerung in den Alpen gelebt und nur wenig Kontakt zu anderen europäischen Gruppen hatte. „Genetisch sieht er so aus, als seien seine Vorfahren direkt aus Anatolien gekommen“, sagt Ko-Autor Johannes Krause, Direktor am Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie.

Ötzi stammte aus dem Nahen Osten – auch Aussehen ganz anders als bisher gedacht

Anders als er oft rekonstruiert wurde hatte Ötzi der Analyse zufolge außerdem recht dunkle Haut, wesentlich dunkler als der Teint heutiger Südeuropäer. Die Forscher schließen dabei aus, dass seine Haut erst über die Jahrtausende im Eis nachgedunkelt ist. Zudem soll Ötzi kaum Haare gehabt haben. Auch dass sei nicht auf die Lagerung im Eis zurückzuführen, sondern darauf, dass der Gletschermann genetisch bedingt zu Haarausfall neigte und deshalb wohl eine fortgeschrittene Glatze hatte.

Die Mumie des berühmten Ötzi, die im Südtiroler Archäologiemuseum liegt, wurde bislang falsch rekonstruiert. Grafiken zeigen den Mann zu Lebzeiten meist mit heller Haut und langen Haaren, statt dunkeläugig und schwarzhaarig. Das wird sich im Museum auch nicht sofort ändern: „Wir werden die Rekonstruktion nicht gleich anpassen“, sagte die Pressesprecherin Katharina Hersel gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Erbanlagen seien zwar eindeutig analysierbar, aber das Forschungsteam sei zurückhaltend hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, „ob, wann und in welchem Ausmaß sich diese Erbanlagen zu Lebzeiten eines Menschen zeigen.“ (nz/dpa)