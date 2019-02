Nackt im Playboy: Ist Elisa (34) die heißeste Dozentin Deutschlands? 

Sie ist nicht nur Radiomoderatorin, sondern auch Hochschuldozentin. Viele ihrer Studenten werden sie bald besser ‚kennenlernen‘ – denn Elisa Rebellato hat sich für den Playboy ausgezogen!

Heidelberg/Stuttgart - Wenn Heidelberger Studenten die März-Ausgabe des Playboy sehen, werden sie große Augen machen: Denn auf dem Cover wird eine ihrer Dozentinnen zu sehen sein! Darüber berichtet HEIDELBERG24.de*.

Wie kommt‘s? Auf dem März-Cover des Playboy sind die heißesten Radiomoderatorinnen abgebildet, die Deutschland zu bieten hat. Eine von ihnen, Elisa Rebellato, Radio Energy-Moderatorin in Stuttgart, ist auch gleichzeitig als Dozentin an der der SRH in Heidelberg tätig.

+ Das Playboy März-Cover: Julia Rohrmoser (links, unten, sitzend), Natali Juhasz (links, sitzend), Daniela Heiss (Mitte, links), Elisa Rebellato (Mitte, rechts) und Janine Strehlau (rechts). © Sacha Höchstetter für Playboy März 2019

Die heiße 34-Jährige bereitet Studenten des Medien-und Kommunukationsmanagements auf ihr späteres Berufsleben vor. Wie sie der Bild-Zeitung verrät, wurde sie schon 2013 gefragt, ob sie sich nicht für den Playboy ausziehen wolle. Damals lehnte sie ab – doch jetzt sei sie selbstbewusster, was ihren Körper angeht.

Playboy-Model Elisa ist Justin Timberlake-Fan

Für diejenigen, die schon immer etwas aus dem Privatleben einer Dozentin erfahren wollten, gibt‘s hier einen Auszug aus dem Playboy-Interview:

Playboy:

„Was war das schönste Kompliment, das du bekommen hast?“

Elisa Rebellato: „Kürzlich meinte jemand zu mir: ‚Wenn es dich nicht geben würde, müsste man dich erfinden. Das ist allerdings nicht möglich, da du so außergewöhnlich bist.‘ Darüber habe ich mich sehr gefreut.“

Playboy: „Welcher Musiker wäre Dein Typ?“

Elisa Rebellato: „Justin Timberlake, sowohl optisch als auch musikalisch.“

Playboy: „Was muss ein Mann ausstrahlen, um dich zu erreichen?“

Elisa Rebellato: „Das Äußere ist nicht entscheidend. Empathie und Humor sind wichtiger.“

