Sohn ersticht eigene Mutter: Polizei steht nach Familiendrama an Ostern weiter vor Rätsel

Update vom 25. April: Weil gegen ihn wegen Mordes und versuchten Mordes ermittelt wird, sitzt ein 25-Jähriger in Untersuchungshaft. Der junge Mann hat gestanden, seine Mutter an Ostersonntag in Heilbronn mit einem Messer getötet zu haben. Auch seinen Bruder verletzte er schwer. Doch die Frage nach dem "Warum" ist bislang unklar. Die Heilbronner Kripo steht auch Tage nach dem grausamen Familiendrama vor einem Rätsel.

Inzwischen wurde der schwer verletzte Bruder des mutmaßlichen Täters vernommen. Er liegt derzeit im Krankenhaus. Auch die Obduktion der getöteten Mutter ist abgeschlossen. Dabei ergaben sich aber offenbar keine neuen Hinweise.

Warum der junge Mann Bruder und Mutter töten wollte, scheint weiterhin völlig unklar. Er hatte sich nach der Tat selbst in einem nahe gelegenen Polizeipräsidium gemeldet und dort nach einem Arzt verlangt. Später gestand er die furchtbare Tat.

Das war die Erstmeldung vom 23. April: Heilbronn - Bei einem Familiendrama ist am Ostersonntag in Heilbronn eine Mutter erstochen worden. Offenbar tötete ihr eigener Sohn sie. Auch seinen Bruder verletzte er laut echo24.de* schwer mit einem Messer.

Kurz nach 7.30 Uhr war die Polizei zu angeblichen Streitigkeiten in die Heilbronner Friedhofsstraße gerufen worden. Dort fanden die Beamten und der Rettungsdienst aber die bereits tote 50-Jährige und den schwer verletzten 26-Jährigen auf.

Der 25-jährige Tatverdächtige selbst kam wenige Minuten nach der Tat zum nahe gelegenen Polizeipräsidium und verlangte dort einen Arzt. Er wurde dort vorläufig festgenommen und zunächst ebenfalls medizinisch versorgt. Die Kriminalpolizei Heilbronn übernahm noch am Morgen die Ermittlungen.

Familiendrama an Ostern: Schwer verletzter Bruder außer Lebensgefahr

Zwischenzeitlich liegt ein Geständnis des Mannes vor. Er wollte offenbar seine Mutter und seinen Bruder töten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der 25-Jährige noch am Sonntagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt.

Der beantragte Haftbefehl wegen Mordes und versuchtem Mord wurde erlassen und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Bruder des mutmaßlichen Täters befindet sich zwischenzeitlich außer Lebensgefahr.

