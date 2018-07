Helden aus der Höhle: Diese Taucher halfen bei der Rettung in Thailand

Sie entdeckten die Kinder in der Höhle: die beiden britischen Taucher Richard William Stanton (links) und John Volanthen (rechts). In der Mitte steht ihr Kollege Robert Charles Harper, der die Tauchgänge überwachte. Das Bild entstand am 27. Juni, als die Tauchprofis die Höhle erreichten.

Mae Sai. Das Höhlendrama in Thailand ist vorbei. Und es hat ein glückliches Ende genommen. Alle zwölf Jungen und auch ihr Trainer sind gerettet. Entscheidend beteiligt waren zwei britische Taucher, die zuerst gar nicht dabei sein sollten.

Die letzten fünf Eingeschlossenen wurden am Dienstag von Spezialtauchern in einem hochgefährlichen Einsatz über Stunden hinweg ins Freie gebracht. Nach Angaben der Ärzte haben die Geretteten die lange Zeit in der Höhle verhältnismäßig gut überstanden. Entscheidend zum Rettungserfolg haben zwei britische Taucher beigetragen, die zuerst gar nicht dabei sein sollten.

Alles beginnt vor 18 Tagen. Die Jugendfußballer im Alter von 11 bis 16 Jahren betreten bei strahlendem Sonnenschein mit ihrem 25-jährigen Trainer die Tham-Luang-Höhle. Doch plötzlicher Regenguss lässt die Tunnel überfluten, die Gruppe muss sich ins Innere der Höhle zurückziehen. Sie sind gefangen, Kilometer vom Höhlenausgang entfernt.

+ Der entscheidende Moment: Das am Dienstag freigegebene Foto zeigt den Augenblick am 2. Juli, als die britischen Taucher die Fußballmannschaft in der Höhle entdecken. © Thai Navy Seals/XinHua/nh

Die Behörden beordern sofort die Taucher der Thai Navy zur Höhle. Zeitgleich erreicht der nach Thailand ausgewanderte britische Taucher Vernon Unsworth den Unglücksort. Er will die Behörden überzeugen, britische Tauchprofis zu Hilfe zu bitten. Doch er erhält zunächst eine Absage. Als die Thai Navy Seals jedoch erklären, dass sie nicht über genug Erfahrung im Höhlentauchen verfügen, darf Unsworth seine Freunde kontaktieren, wie er später dem britischen Fernsehsender BBC erklärt.

Drei Tage später erreichen Richard William Stanton und John Volanthen die Höhle. Stanton gilt als der beste Höhlentaucher Europas, wenn nicht sogar der Welt. Sein Partner John Volanthen steht ihm aber in nichts nach – beide halten sich mit Ultramarathons fit. Das Tauchen ist für sie Hobby und Leidenschaft zugleich.

2004 gelingt ihnen die spektakuläre Rettung von sechs Tauchern, die acht Tage lang in einer der Alpazat-Höhlen in Mexiko gefangen sind. Damals erklärt Stanton gegenüber der BBC die Schwierigkeiten des Höhlentauchens: „Als die ersten Menschen den Mond betraten, hatten sie eine Karte dabei. Sie wussten, wo sie waren und hingehen. Aber wenn man jenseits der bekannten Grenzen einer Höhle ist, weiß niemand, wohin der Weg führt und was um die Ecke passieren wird.“

Sechs Jahre später stellen sie mit dem längsten Höhlentauchgang einen Weltrekord auf. Knapp neun Kilometer tauchen sie im Höhlensystem Pozo Azul in Nordspanien. Mehr als 18 Stunden ohne Unterbrechung sind die beiden unter Wasser.

Doch nun wartet die Tham- Luang-Höhle in Thailand. Kaum angekommen, erkennen sie, dass hier die bislang schwierigste unterirdische Rettungsmission auf sie wartet. Das wird spätestens klar, als ein thailändischer Taucher während der Rettungsmission stirbt. Insgesamt 1000 Helfer sind vor Ort, davon 90 Taucher – 40 von den Thai Navy Seals sowie 50 aus Übersee.

Der Brite Robert Charles Harper vom sogenannten Britischen Höhlenrettungsrat übernimmt vor Ort die Koordination. Er teilt die Taucher in zwei Gruppen ein, wie er später der britischen Zeitung Telegraph schildert. Team Eins soll die Rettung vorbereiten und durchführen, Team Zwei die Versorgung der Eingeschlossenen mit Lebensmitteln und Sauerstoff sicherstellen.

Der 56-jährige Stanton, ein ehemaliger Feuerwehrmann, und sein 47-jähriger Partner Volanthen, der eigentlich IT-Experte ist, beginnen mit ihren Suchtauchgängen. Mit dabei haben sie eine zum Teil selbst entwickelte Ausrüstung für das Höhlentauchen. Doch die allein ist nicht entscheidend. Sie brauchen vor allem Ruhe und Konzentration, wenn sie sich aufgrund des schmutzigen Wassers blind langsam vorantasten. „Panik und Adrenalin sind in bestimmten Situationen großartig – aber nicht beim Höhlentauchen“, so Stanton.

Am 2. Juli kommt dann die erlösende Nachricht. Die beiden Briten haben die Gruppe gefunden. Alle Kinder samt Trainer sind am Leben. Es soll noch acht weitere Tage und unzählige Tauchgänge dauern, bis die nächste erlösende Nachricht kommt. Alle sind aus der Höhle gerettet.

+ Jubel: Menschen feiern vor Ort die erfolgreiche Rettung. © Sakchai Lalit/AP/dpa

Dieses Video ist ein Inhalt der Videoplattform Glomex und wurde nicht von der HNA erstellt.