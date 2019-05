Mysteriös: Pferd dreht plötzlich durch und will fliehen - und keiner weiß warum

Keiner weiß, wovor sich die brauen Stute so furchtbar erschrocken hat. Fakt ist allerdings, dass das Tier in blanker Panik zu fliehen versuchte - dabei verletzte es sich schwer.

Rimbach - In Rimbach im hessischen Odenwald erschrak sich ein Pferd am frühen Donnerstagabend so fürchterlich, dass es in blanker Panik zu fliehen versuchte. Das ist mysteriös, denn das Pferd war auf der Wiese nicht allein.

Keiner weiß, was das Tier so erschrocken hat - die Polizei sucht Zeugen

Es war am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr, als offenbar irgendetwas eine braune Stute so sehr erschrak, dass sie panisch zu fliehen versuchte. Dabei durchbrach das Pferd einen Zaun und fügte sich dabei schwere Verletzungen am Vorderbein zu. Es musste sofort in die Tierklinik gebracht werden. Nun sucht die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese sollen sich unter 06252/706-0 bei der Polizei in Heppenheim melden.

ror

