Grönemeyer-Fans konnten nicht zum Konzert, weil sie keinen Parkplatz fanden

Während Herbert Grönemeyer in der ausverkauften Commerzbankarena spielte, standen einige Fans vor dem Waldstadion immer noch im Stau - einige gaben schließlich auf.

Frankfurt - Stell dir vor, du hast Karten fürs Herbert Grönemeyer Konzert in der Commerzbankarena und kannst es nicht besuchen, weil du keinen Parkplatz findest. Einige Konzertbesucher sind am Montagabend (09.09.2019) umgekehrt, weil sie nach zwei Stunden vergeblicher Parkplatzsuche aufgegeben haben.

Wenn die ganz großen wie Herbert Grönemeyer oder Helene Fischer in die Commerzbankarena in Frankfurt kommen, stöhnen die Niederräder und die Polizei Frankfurt bereitet sich auf einen Großkampftag vor. Denn die 50.000 Besucher dieser Megakonzerte kommen, anders als die Eintracht-Fans, meist mit dem Auto. Viele reisen aus Nordhessen oder Nordbayern an.

Herbert Grönemeyer in der Commerzbankarena: Fans fanden keinen Parkplatz

Beim Konzert von Herbert Grönemeyer zählte die Polizei 9000 Autos auf sämtlichen Flächen, die bei Konzerten dieser Größenordnung rund um die Commerzbankarnea für die Besucher zur Verfügung gestellt werden. Um 19.20 Uhr war das Parkangebot an der Commerzbankarena erschöpft. Jene, die sich in den Stadtteilen rund um das Waldstadion auskennen, können dann noch nach Niederrad ausweichen, für Menschen mit wenig Ortskenntnis ist guter Rat teuer.

Konzertbesucher aus Mittelhessen mussten enttäuscht wieder Heim fahren

Wer zu spät kommt, der muss im schlimmsten Fall wieder nach Hause fahren. Einige Besucher aus Mittel- und Nordhessen warteten gute zwei Stunden im Stau auf der Mörfelder Landstraße. Um 20.30 Uhr dann, Herbert Grönemeyer stand bereits seit einer halben Stunde auf der Bühne, beschlossen einige dann, wieder nach Hause zu fahren. Bei Ticketkosten ab 50 Euro aufwärts nicht nur finanziell ein großes Ärgernis.

Commerzbankarena: "Die Kapazitätsgrenze ist erreicht"

Mit 9000 Stellplätzen sei die Kapazitätsgrenze erreicht, sagt ein Sprecher der Polizei. "Mehr geht nicht" - im wahrsten Sinne des Wortes, denn in den 9000 Parkplätzen inkludiert sind auch sämtliche Ausweichflächen in der Isenburger Schneise, der Otto-Fleck-Schneise und die Seitenbeparkung auf der Mörfelder Landstraße sowie natürlich auch der Waldparkplatz. Letzter war übrigens bereits um 18.30 Uhr belegt.

Letztes Jahr stellten Helene-Fischer-Fans ihre Fahrzeuge sogar an der A3 ab, um noch rechtzeitig zum Konzert zu kommen, wie fnp.de* berichtet. Auch Reisebusse hielten damals Polizeiangaben zufolge auf der Autobahn an, um Fans aussteigen zu lassen. Die Menschen pilgerten damals von der Autobahn zu Fuß bis zum Waldstadion. Keine ungefährliche Situation. Bei Herbert Grönemeyer war das nicht der Fall, die Fans haben sich enttäuscht wieder auf den Heimweg gemacht.

