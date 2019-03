Kaum hat er den Führerschein wieder: Mercedes-Fahrer rast mit 198 Sachen die Straße entlang

Ein Raser hat gerade erst seinen Führerschein wieder - schon brettert er mit 198 Sachen die Straße entlang. Die Folgen sind fatal.

Herborn – Die Polizei hat Raser in Herborn am "Steinringsberg" an der B255 bei Herborn ins Visier genommen, berichtet op-online.de*. Auf der B255 zwischen Herborn in Driedorf gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Sachen. Zwischen 8 und 10 Uhr erwischten die Ordnungshüter dort 14 Raser, die sie gleich nach der Messung stoppten und kontrollierten.

Drei Autofahrer überschritten das Tempolimit bis zu 20 Sachen und werden mit Verwarnungsgeldern zwischen 10 und 30 Euro rechnen müssen. Auf zehn Schnellfahrer kommen Punkte und Bußgelder zu, weil sie mit 21 Stundenkilometer und mehr dort unterwegs waren.

Mercedes rast fast doppelt so schnell

Mit unglaublichen 198 Sachen, also fast doppelt so schnell wie erlaubt, raste ein Mercedes bergauf in Richtung Westerwald durch die Kontrollstelle. Der 34-jährige Dillenburger im "AMG"-Boliden wird laut Bußgeldkatalog mit 600 Euro Bußgeld, drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten rechnen müssen.

Freimütig erzählte der Raser den Kollegen, dass er erst vor wenigen Monaten nach einer MPU seine Fahrerlaubnis zurückbekommen habe. Die war ihm wegen Geschwindigkeitsverstöße entzogen worden. Bleibt abzuwarten, wie Bußgeld- und Führerscheinstelle auf seine neuerliche Raserei reagieren.(chw)

