Vorsicht Mallorca-Urlauber: 10 Prozent aller spanischen Wildunfälle finden auf den Balearen statt

Von: Ulrike Hagen

Auf Mallorca, Ibiza und Co. sind die Zahlen von Unfällen mit Wildtieren rasant gestiegen. Jeder zehnte spanische Wildunfall passiert auf den Balearen.

Köln – Spanien, insbesondere die Balearen, verzeichnet einen besorgniserregenden Anstieg von Wildunfällen, zeigen neue Auswertungen eines Autoversicherers. Allein die durch den Versicherer registrierten Unfälle mit Wildschweinen, die auch als Überträger der Schweinepest gelten, stieg um ganze 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an.

Seit 2013 haben die dokumentierten Unfälle mit Tieren in Spanien sogar um beeindruckende 147 Prozent zugenommen. Was die Statistik auch zeigt: Der Sonntag ist der potenziell gefährlichste Tag für Unfälle mit Tieren.

Derzeit quert relativ wenig Wild die heimischen Straßen. Die Folge: Die Wildunfälle sind aktuell sehr gering. Ein Grund dürfte das gute Wetter sein. © dpa

Dabei fanden im vergangenen Jahr zehn Prozent aller Wildunfälle in Spanien auf den Balearen – also unter anderem auf Mallorca, Menorca, Formentera und Ibiza – statt, wie die interne Auswertung der Unfalldatenbank des Versicherers Axa zeigt. Für die Auswertung wurde die interne Unfalldatenbank von Axa Spanien aus dem Jahr 2022 untersucht. Insgesamt wurden 7638 Unfälle analysiert.

Mallorca, Menorca, Ibiza: Wildunfälle rasant angestiegen

Der alarmierende Anstieg der Wildunfälle hat dazu geführt, dass auf Mallorca in diesem Jahr neue Verkehrsschilder mit dem Bild eines Wildschweins eingeführt wurden, die vor Wildwechsel warnen. Im Gegensatz zu Deutschland, wo ein springender Rehbock auf den entsprechenden Schildern zu sehen ist, weisen in Spanien also Wildschweine auf die Gefahr hin.

Herbstzeit bedeutet Wildwechselzeit in Deutschland – aber auch auf Mallorca

Für Mallorca-Urlauber, die einen Herbsturlaub auf der Balearen-Insel planen, ist besondere Vorsicht geboten: Die Monate Oktober, November und Dezember sind in Spanien die Monate mit den meisten Wildunfällen. Auch in Deutschland ist der Herbst eine besonders gefährliche Zeit in Bezug auf Wildunfälle. Reisende sollten also bereits auf dem Weg zum Flughafen besonders aufmerksam sein.

Autofahrer sollten vor dem Balearen-Urlaub „Mallorca-Police“checken

Für deutsche Autofahrer ist es vor dem Urlaub ratsam, zu überprüfen, ob ihre Kfz-Haftpflichtversicherung, die deutlich teurer geworden ist, die sogenannte „Mallorca-Police“ enthält. Diese Police tritt in Kraft, wenn der Versicherungsschutz der für ein fremdes Auto im Ausland über die beim Mietwagenanbieter abgeschlossenen Kfz-Haftpflichtversicherung nicht ausreicht. Sie übernimmt dann die nicht abgedeckten Schäden bis zu den vertraglich vereinbarten Deckungssummen.

Die „Mallorca-Police“ ist eigentlich als „Versicherung für den Gebrauch fremder, versicherungspflichtiger Fahrzeuge“ bekannt und gilt natürlich nicht nur auf der gleichnamigen spanischen Insel, sondern in ganz Europa und der EU. Dieser Zusatzschutz umfasst über den klassischen Mietwagen hinaus im Allgemeinen auch jedes andere, vom Versicherungsnehmer gefahrene fremde Kraftfahrzeug im Ausland.