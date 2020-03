Hesse tippt 6 Richtige - Großer Lotto-Gewinn geht in den Werra-Meißner-Kreis

Nur ein Gewinner bei der Lotto-Ziehung

+ © Tom Weller/picture alliance/dpa 6 Richtige in Hessen. Im Werra-Meißner-Kreis wird ein Lotto-Gewinner gesucht. Symbolbild © Tom Weller/picture alliance/dpa

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch kreuzte nur ein einzelner Spieler die richtigen Zahlen an. Der Gewinn geht nach Hessen in den Werra-Meißner-Kreis