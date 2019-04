Blitzermarathon in Hessen - Überblick über alle Radarfallen

Geschwindigkeitskontrollen

+ © Patrick Seeger/dpa Die Polizei wird an 260 Stellen Temposünder kontrollieren. © Patrick Seeger/dpa

Blitzermarathon in Hessen am 3. April 2019: Wir haben alle Blitzer zum "Speedmarathon" der Polizei in Frankfurt, Offenbach und der Region zusammengetragen.