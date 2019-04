Hessen will in die Tarifgemeinschaft zurück - Verdi-Landeschef Bothner sieht nur Vorteile

Der hessische Verdi-Landeschef Jürgen Bothner spricht im Interview mit der Frankfurter Rundschau über die Rückkehr des Landes in die Tarifgemeinschaft.

Unter Ministerpräsident Roland Koch war Hessen aus der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) ausgeschert. Verdi-Landeschef Jürgen Bothner wird das Land nun wahrscheinlich in die TdL zurückführen. „Mit 16 zu verhandeln ist einfacher, als wenn man alleine im Wind steht“, erklärt Bothner das Vorhaben im Interview mit fr.de.

Zwar kann die hessische Verdi das Jobticket als Verhandlungserfolg für sich verbuchen, immerhin ist Hessen das einzige Bundesland, in dem Angestellte und Beamte ein Jobticket bekommen, ganz so positiv sieht Bothner das aber nicht: „Das war ein sehr cleverer Schachzug der hessischen Landesregierung, das Jobticket in einem Tarifvertrag zu regeln. Das freut die Landesbeschäftigten. Auch wenn es für sie einen sehr unterschiedlichen Wert hat. Der Waldarbeiter fragt sich natürlich: Was soll ich mit dem Jobticket? Wie komme ich damit in den Wald?“

Die ausgehandelten Besonderheiten, die durch die eigenständigen Verhandlungen möglich wurden, sollen auch nach der Rückkehr in die Tarifgemeinschaft der Länder beibehalten werden. Jürgen Bothner vermutet aber ein Schlupfloch: „Die Grünen sagen: Rückkehr in die TdL. Die CDU sagt: Okay, aber unter Beibehaltung der günstigeren Regelungen. Damit hat sie sich ein Schlupfloch gebastelt. Entscheidend für uns ist, dass Hessen ernsthaft nachfragt, zu welchen Konditionen eine Rückkehr überhaupt möglich ist.“

