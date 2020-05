„Heute Show“-Kamerateam angegriffen – Mehrere Verletzte

In Berlin ist ein Kamerateam der Satire-Sendung „Heute Show“ (ZDF) attackiert worden. Es gibt mehrere Verletzte.

Offenbar wurden mehrere Menschen verletzt

Ein Kamerateam des ZDF* ist am 1. Mai-Feiertag in Berlin-Mitte angegriffen worden. Vier Menschen kamen nach ersten Erkenntnissen verletzt ins Krankenhaus, wie Polizeisprecherin Sara Dieng am Freitag sagte. Demnach habe es sich um ein Kamerateam des ZDF gehandelt.

Das ZDF bestätigte den Zwischenfall in einer Mitteilung. „Das Team, das im Auftrag des ZDF unterwegs war, war nach Dreharbeiten auf dem Weg zu seinen Fahrzeugen. Dabei erfolgte der Angriff. Weitere Details sind noch nicht bekannt“, erklärte der Sender. Demnach war das Kamerateam für das Satireformat „heute-show“ unterwegs. Sechs Menschen wurden laut Polizei festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an. ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler verurteilte den Angriff.

„Die Pressefreiheit ist - gerade in diesen Tagen - ein hohes Gut. Unsere Sorge gilt nun jedoch zuallererst den Teammitgliedern und ihrer Gesundheit.“ Die Polizei berichtete nach ersten Erkenntnissen, es sei zu einem körperlichen Übergriff auf das Kamerateam mit insgesamt sieben Personen gekommen. Sie seien durch eine etwa 15-köpfige Personengruppe angegriffen worden, hieß es zunächst.

Die Nachricht, dass heute unser Drehteam in Berlin angegriffen wurde, erreichte uns erst nach Aufzeichnung der #heuteshow.

Unsere Gedanken sind bei den verletzten Kollegen. Wir wünschen allen eine schnelle Genesung. — ZDF heute-show (@heuteshow) May 1, 2020

Die aktuelle Ausgabe der „heute-show“ wird am Freitagabend ausgestrahlt. Der Vorfall in Berlin wird in der Sendung aber nicht thematisiert, da diese schon am frühen Nachmittag aufgezeichnet worden war.

Marvin Ziegele mit dpa

