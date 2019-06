Eifersuchts-Drama eskaliert: Audi-Fahrer stürzt 20 Meter in den Tod

Ein Eifersuchtsdrama in Hildesheim bei Hannover endete mit einem tödlichen Unfall.

Hildesheim - Es begann mit einem Eifersuchtsdrama. Es endete mit dem Tod. Dieser schreckliche Fall aus Hildesheim bei Hannover macht wirklich sprachlos. nordbuzz.de* berichtet über den tödlichen Unfall.

Ein 41-jähriger Mann machte sich am Mittwoch (6. Juni) gegen 2 Uhr mit seinem Audi Q7 auf den Weg zu seiner Ex-Freundin. Er bekam Wind davon, dass ein anderer Mann sich in der Wohnung der 31-jährigen Frau aufhält. Die Anwesenheit des 26-jährigen Mannes war ihm wohl ein Dorn im Auge, damit kam er einfach nicht klar. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim mit.

Hildesheim bei Hannover: Streit bei Eifersuchtsdrama - Mann nimmt Verfolgung mit Audi Q7 auf

Den jüngeren Mann habe der 41-Jährige für den neuen Freund seiner Ex gehalten. Deshalb kam es in der Wohnung der Frau auch zum Streit. Der 26-Jährige verließ daraufhin die Wohnung und düste mit seinem Auto, einem Audi A4, davon. Das berichtet die Polizei Hildesheim. Doch der 41-Jährige kocht immer noch vor Eifersucht.

Auch er verließ die Wohnung, stieg in seinen Audi Q7 und nahm die Verfolgung des 26-Jährigen in Hildesheim bei Hannover auf. Das Todesdrama in Niedersachsen nahm seinen Lauf.

Hildesheim bei Hannover: 41-Jähriger stürzt mit Audi Q7 20 Meter in die Tiefe

Auf der Schützenallee in Fahrtrichtung Römerring kam es zur folgenschweren Kollision! Der Verfolger krachte mit seinem Audi Q7 in den Audi A4 des 26-Jährigen, der mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen drei geparkte Autos prallte.

Auch der 41-jährige Mann verlor die Kontrolle über seinen Audi Q7, schleuderte über ein Hochbord/Mittelinsel und über die Gegenfahrbahn - und stürzte mit dem Auto 20 Meter in die Tiefe. Er landete im abschüssigen Baumbestand des Liebesgrundes in Hildesheim bei Hannover zum Stehen.

Hildesheim: Tödlicher Unfall bei Hannover mit Audi A4 und Audi Q7

Während der 26-Jährige leicht verletzt aus seinem Auto steigen konnte, endete der schwere Unfall in Niedersachsen für den Audi-Q7-Fahrer mit dem Tod. Er in seinem Auto eingeklemmt und derart schwer verletzt, dass er von der Feuerwehr befreit und reanimiert werden musste.

Doch seine Verletzungen waren einfach zu schwer, der 41-Jährige starb gegen 6 Uhr in der Medizinischen Hochschule Hannover. Der 26-Jährige konnte hingegen das Krankenhaus wieder verlassen.

Unfall in Hildesheim bei Hannover: Polizei sperrt Straße komplett

Die Schützenallee in Hildesheim wurde zur Aufnahme des Verkehrsunfalls und zur Bergung der Unfallfahrzeuge zeitweise von der Polizei komplett gesperrt, wurde gegen 8.15 Uhr aber wieder aufgehoben. Über die Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde zudem ein Gutachter zur Erstellung eines entsprechenden Unfallgutachtens bestellt.

Die beiden Autos, der Audi A4 und der Audi Q7, waren nicht mehr fahrbereit und mussten am Unfallort abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtschaden liegt nach Angaben der Polizei im fünfstelligen Bereich.

