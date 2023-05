Warum man sich nach dem Essen lieber nicht hinlegen sollte

Von: Nina Brugger

Nach dem Essen erstmal hinlegen? Bloß nicht! Auch wenn es so schön entspannend ist – man tut sich selbst und dem Körper keinen Gefallen.

Kassel – Jeder kennt es, dieses Schweregefühl nach einem leckeren (und vielleicht auch üppigen) Mahl, wenn das Sofa oder das Bett plötzlich ganz besonders einladend wirkt und der Drang, sich hinzulegen, fast unwiderstehlich wird. Doch darauf sollte unbedingt verzichtet werden – denn: Es ist schlecht für den Körper und die Verdauung.

Nach dem Essen hinlegen: Darum man es nicht machen sollte

Es liegt nahe, sich nach dem Essen auf die Couch zu pflanzen: Nach dem Essen ist der Körper mit der Verdauung beschäftigt und braucht dafür Energie. Bleibt man aufrecht und in Bewegung, so benötigt der Körper dafür ebenfalls Energie, wodurch die Verdauung länger dauern kann. Zwar kann sich der Körper im Liegen ganz auf die Verdauung konzentrieren, empfehlenswert ist das aber trotzdem nicht: Der Körper ist darauf ausgelegt, Nahrung in aufrechter Position zu essen. Und das gilt auch für die Verdauung.

Nach dem Essen nicht hinlegen, um Sodbrennen zu vermeiden

Sich nach dem Essen hinzulegen, kann dazu führen, dass Magensäure in die Speiseröhre zurückfließt. Das kann Verdauungsprobleme sowie Sodbrennen zur Folge haben, wie die Apotheken Umschau meldet. Wer Erfahrungen mit Sodbrennen hat, weiß: Das ist nicht nur unangenehm, sondern auch ungesund. Neben Sodbrennen kann das Hinlegen nach dem Essen dazu führen, dass der Darm langsamer arbeitet. Das wiederum kann zu Blähungen und Verstopfung führen.

Das hilft dabei, Sodbrennen schnell wieder loszuwerden:

Wer sich trotzdem nach dem Essen hingelegt hat und nun unter Sodbrennen leidet, kann laut Apotheken Umschau mit diesen Tipps dagegen steuern:

Nikotin und Alkohol sollten gemieden werden.

sollten gemieden werden. Auf säurehaltige Speisen und Getränke verzichten: Fettige Lebensmittel, Süßigkeiten, geräucherte Fleischwaren, Kaffee, Citrusfrüchte, kohlensäurehaltige Getränke. Tipp: Senf kann bei der Verdauung von fettigen Lebensmitteln helfen.

verzichten: Fettige Lebensmittel, Süßigkeiten, geräucherte Fleischwaren, Kaffee, Citrusfrüchte, kohlensäurehaltige Getränke. Senf kann bei der Verdauung von fettigen Lebensmitteln helfen. Warme Milch oder trockenes Brot kann bei akutem Sodbrennen helfen.

kann bei akutem Sodbrennen helfen. Entspannungstechniken, gute Planung und ein entspannter Alltag beugt Sodbrennen vor.

Nach dem Essen nicht hinlegen – was man stattdessen machen sollte

Statt sich hinzulegen, können Sie dem Körper nach dem Essen etwas Gutes tun. Folgende Dinge können helfen, die Verdauung zu unterstützen, wie fitforfun empfielt:

Spaziergang: Sich ein wenig die Beine zu vertreten, kann den Verdauungsprozess unterstützen.

Sich ein wenig die Beine zu vertreten, kann den Verdauungsprozess unterstützen. Entspannung: Yoga oder Atemübungen tun nicht nur der Seele gut, sondern beruhigen auch den Körper und fördern so die Verdauung. Anstrengende Aktivitäten sollten dabei vermieden werden – diese können Unwohlsein verursachen.

Yoga oder Atemübungen tun nicht nur der Seele gut, sondern beruhigen auch den Körper und fördern so die Verdauung. Anstrengende Aktivitäten sollten dabei vermieden werden – diese können Unwohlsein verursachen. Aufrechte Position: Um das Risiko für Sodbrennen und Verdauungsprobleme zu verringern, sollte man mindestens eine Stunde nach dem Essen aufrecht sitzen oder stehen.

Um das Risiko für Sodbrennen und Verdauungsprobleme zu verringern, sollte man mindestens eine Stunde nach dem Essen aufrecht sitzen oder stehen. Grundsätzlich: Eine ausgewogene Ernährung und angemessene Portionsgrößen helfen dem Verdauungsprozess. Auch bestimmte Gewürze können die Verdauung unterstützen.

Wer trotzdem nicht auf das Nickerchen nach dem Essen verzichten möchte, sollte zwischen Mahlzeit und Schlaf mindestens eine Stunde warten.