Endlich Frühling: So lange sorgt "Leo" noch für strahlenden Sonnenschein

Blauer Himmel soweit das Auge reicht: Auch am Kasseler Herkules kann man das frühlingshafte Wetter derzeit in vollen Zügen genießen.

Kassel/Göttingen. Das Hoch "Leo" sorgt für strahlenden Sonnenschein am Wochenende. Bis zu 20 Grad warm wird es in der Region. Wie es Anfang kommender Woche weitergeht.

18 Grad in Frankenberg, 19 Grad in Schwalmstadt, 20 Grad in Kassel, Göttingen und Rotenburg und dazu Sonne satt - die Nordhessen und Südniedersachsen können an diesem Wochenende warmes Frühlingswetter genießen.

In einzelnen Teilen Deutschlands klettern die Temperaturen sogar auf 25 Grad rauf. Doch auch wenn das Wochenende zum Start für die Grill- und Eiscafé-Saison ideal ist - die Abkühlung naht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bereits zum Beginn der neuen Woche. Kalte Ost- und Nordostwinde bewirken dann vor allem im Norden Deutschlands niedrigere Temperaturen, wie es am Samstag beim DWD hieß. Mit 14 bis 19 Grad sei es allerdings selbst dort noch deutlich wärmer als in den ersten Apriltagen.

Die Menschen in der Region können aber aufatmen: In Nordhessen und Südniedersachsen wird es erst in der Mitte der kommenden Woche etwas kühler: Montag und Dienstag bleibt es größtenteils frühlingshaft. In Melsungen werden bis zu 19 Grad erwartet, in Northeim bis zu 20 Grad.

Der Montag soll trocken bleiben, erst am Dienstag kann es zu leichtem Gewitter kommen: Gegen Abend kühlen die Temperaturen auf 13 Grad ab, es soll regnen und donnern.

Der Mittwoch wird dann der wohl kälteste Tag der Woche: 13 Grad sollen es in Kassel und Schwalmstadt werden, 12 Grad in Frankenberg und Göttingen, 16 Grad in Rotenburg. Die gute Nachricht: Für den Rest der Woche wird erwartet, dass die Temperaturen zum Wochenende hin wieder ansteigen.

