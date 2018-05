Hochsommer im Mai: 31 Grad und Sonne zum Wochenende erwartet

Der offizielle Sommeranfang beginnt zwar erst am 21. Juni 2018, die sommerlichen Temperaturen erreichen uns aber schon Ende Mai. Am Ende des Monats soll uns eine regelrechte Hitzewelle erwarten.

Offenbach - Deutschland steuert auf ein Sommerwochenende wie aus dem Bilderbuch zu: Temperaturen von bis zu 31 Grad und dazu Sonnenschein pur erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Lediglich an den Alpen und im Südwesten können einzelne Schauer und Hitzegewitter am Samstag und Sonntag Ausflüglern einen Strich durch die Rechnung machen. „Insgesamt bleibt es aber beständig sonnig“, sagte ein DWD-Meteorologe am Donnerstag - vier Wochen vor dem kalendarischen Sommeranfang - in Offenbach.

Backofen-Gefühl: Hier wird es am heißesten

Vor allem am Oberrhein geht es laut DWD mit den Temperaturen kräftig nach oben. Grillpartys zum Champions League-Finale zwischen Real Madrid und Liverpool am Samstagabend (26. Mai/ 20.45 Uhr) dürften damit vielerorts also gerettet sein. Auch am Sonntag und Montag pendeln die Höchstwerte zwischen 24 und 31 Grad. „Rekordverdächtig ist das zwar nicht - aber die Wetterlage bleibt uns erst einmal erhalten“, sagte der Meteorologe. Wie lange der Hochsommer im Mai noch anhält, sei unklar. Fest steht: In so manch begehrtem Sonnen-Urlaubsziel in Südeuropa liegen die Temperaturen derzeit unter den Deutschland-Höchstwerten.

