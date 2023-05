19-jährige Braut stirbt in der Nacht vor ihrer Hochzeit - Leichtsinniger Fehler kostet sie das Leben

Von: Christoph Gschoßmann

Eine 19-jährige Braut stirbt am Tag ihrer Hochzeit bei einem Brand. In dem Haus in Wisconsin in den USA gab es wohl keine Feuermelder.

Reedsburg/Wisconsin - Die Hochzeit sollte der Start in ihr glückliches Leben werden - doch nun ist eine erst 19 Jahre alte Braut tot. Sie starb an ihrem Hochzeitstag bei einem Feuer-Inferno. Wie ihre Familie erklärte, starb Paige Ruddy am Mittwochnachmittag an einer Gehirnblutung infolge einer Rauchvergiftung vom Dienstag (23. Mai 2023).

Haus brennt am Tag der Hochzeit: Feuerwehr muss Fenster einschlagen

Ihre Tante Holly sagte dem Sender WMTV, Ruddy und ihr Verlobter Logan Mitchell-Carter hätten am Montagabend vor der kleinen Hochzeit privat ihr Gelübde ausgetauscht. Das Paar wollte, dass nahe Verwandte zu der Zeremonie im Sauk County Courthouse kamen, die eigentlich am Dienstag stattfinden sollte. Doch es kam anders. Auf einer Hochzeit in Indien beschlossen die Familien eines Brautpaares vor kurzem eine spontane Planänderung, nachdem die Braut mitten in der Zeremonie tot zusammengebrochen war.

Gegen 4 Uhr früh stand das Haus ihrer Großeltern in Reedsburg, in dem sie mit ihrem Verlobten Mirchell-Carter lebte, in Flammen. Paige, die im ersten Stock schlief, schaffte es laut den Angaben des Feuerwehrchefs Craig Douglas nicht, sich durch den Rauch zu kämpfen. Die Feuerwehr musste ein Fenster einschlagen, um sie aus dem brennenden Gebäude zu befreien. Im Krankenhaus konnten die Ärzte aber nicht mehr entscheidend eingreifen: Sie starb einen Tag später im Beisein ihrer Familien infolge einer Hirnblutung, die durch die Rauchvergiftung entstanden war. Die Brandursache wird derzeit untersucht, die Polizei geht jedoch davon aus, dass kein Fremdverschulden vorliegt.

Holly sagte, die Familie glaube nicht, dass es in dem Haus funktionierende Rauchmelder gäbe, und bat andere, ihre eigenen Häuser noch einmal zu überprüfen, um zu verhindern, dass ihnen ähnliche Katastrophen passieren. „Sie war einfach ein wertvoller Mensch. „Es gab nichts an ihr, was einem nicht gefallen könnte“, äußerte Holly über Paige Ruddy. „Sie war diese Präsenz, von der Sie nie wussten, dass Sie sie in Ihrem Leben brauchen würden, die Sie aber immer brauchten.“ Holly beschrieb ihre Nichte als eine Person, die sehr liebte und eine mutige und unabhängige Einstellung an den Tag legte.

Braut stirbt in Wisconsin am Tag ihrer Hochzeit: „Sie hatte ein großes, fürsorgliches Herz“

Auch Lily Markgraf sprach über Ruddys Tod. Sie hatte im Juni 2022 zusammen mit Ruddy ihren Abschluss an der Reedsburg Area High School gemacht. Ruddy sei die erste Freundin gewesen, die sie gefunden habe, als sie in der siebten Klasse in die 9200-Einwohner-Stadt (Stand: 2010) Reedsburg gezogen sei. „Sie hatte ein großes, fürsorgliches Herz“, so Markgraf. „Sie war für jeden da, der es brauchte, auch wenn sie die Person nicht mochte. Wenn sie ihre Hilfe brauchten, wäre sie da, um ihnen zu helfen. Ich werde sie für den Rest meines Lebens vermissen.“

Die Familie wird laut des Berichts in der nächsten Woche eine private Trauerfeier abhalten. Holly sagte, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt eine öffentliche Feier des Lebens veranstalten werden. Ruddys Familie bat andere, ihr Andenken zu ehren, indem sie ihre Lieben fest umarmen sollen. Zu einem Drama kam es auch im US-Bundesstaat South Carolina: Fünf Stunden nach der Hochzeit ist die Braut tot und der Ehemann liegt im Krankenhaus. (cgsc)