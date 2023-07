Bräutigam meckert über das Menü: Braut bricht die Hochzeit abrupt ab

Streit um Fleisch

Ein Streit um das Hochzeitsmenü führt zum Abbruch der Feierlichkeiten. Die Braut entscheidet sich wegen eines Menü-Streits gegen ihren Bräutigam.

München – Viele Menschen träumen ihr ganzes Leben von ihrem Hochzeitstag, der als der glücklichste Tag ihres Lebens gelten soll. Und noch eine nette Randnotiz: Nach der Hochzeit sparen sie Steuern. Sie stellen sich das Kleid, das Menü und die Dekoration oft schon Jahre vor dem großen Ereignis vor. Aber nicht immer läuft alles nach Plan. Manchmal erkennt man einen Fehler gerade noch rechtzeitig. So erging es auch einer indischen Frau, die am Tag ihrer Hochzeit erkannte, dass der Bräutigam nicht der Mann war, mit dem sie ihr Leben teilen wollte.

Streit mit dem Bräutigam entbrennt: Braut bricht die Hochzeit ab

Die Zeitung Timesofindia berichtete über diese ungewöhnliche Hochzeitsgeschichte. Die 21-jährige Braut aus Gunderpur in Indien hatte sich ihren besonderen Tag sicherlich anders vorgestellt. Denn als sie am 11. Juni beinahe den Bund der Ehe einging, geriet sie in einen Streit mit dem Bräutigam und seiner Familie.

Diese Bräuche gibt es bei indischen Hochzeiten:

Wird vier Tage lang gefeiert

Am dritten Tag findet die Trauung durch den Priester statt

Mehndi: Hände und Füße der Braut werden ein bis zwei Tage vor der Hochzeit mit Henna verziert

Die Braut feiert mit den weiblichen Freunden und Verwandten die bevorstehende Hochzeit

Die Braut trägt einen Lehenga oder einen Sari in Rot, sowie viel goldenen Schmuck

Brautpaar muss zusammen sieben Schritte um ein heiliges Feuer gehen, erst dann ist es verheiratet

Gäste bewerfen Brautpaar mit Blumen und Reis

(Quelle: hochzeitslicht.de)

Es hätte gegen Mitternacht ein Abendessen geben sollen. Aber die Familie des Bräutigams war offenbar überhaupt nicht zufrieden mit der Fleischauswahl bei der Hochzeit. „Von allem war genug da. Doch wegen der Fleisch-Knappheit wurden der Bräutigam, sein Bruder und sein Vater sehr böse. Sie stritten mit meiner Familie und beleidigten sie. Obwohl mein Vater, mein älterer Bruder und meine Onkel sich entschuldigten, schrien sie weiter auf uns ein“, berichtete die enttäuschte Braut der Timesofindia.

Braut entsetzt von Respektlosigkeit des Bräutigams: Sie bricht die Hochzeit ab

+ Eine Braut aus Indien setzte ihrer Vermählung ein schnelles Ende. (Symbolbild) © Imago/Pradeep Gaur

Dieser Vorfall war ein Weckruf für die nun nicht mehr so glückliche Braut. Sie war tief verletzt von der Respektlosigkeit, die der Bräutigam und seine Familie ihrer Familie gegenüber zeigten. „Wenn ein Mann nicht einmal die älteren Mitglieder meiner Familie respektieren kann und sich wegen etwas trivialen wie zu wenig Fleisch auf seiner Hochzeit beschwert, wie könnte ich dann glauben, dass mich so eine Person in der Zukunft respektieren würde“, sagte die Inderin. Sie plant, einen völlig anderen Weg zu gehen, denn wie sie der Timesofindia erklärte, will sie sich jetzt auf ihr Studium konzentrieren.

Im oberbayerischen Starnberg heiratete ein Paar auf der Palliativstation kurz vor dem Tod der Frau. „Wir wollen damit zeigen, dass es auf der Palliativstation, so traurig es auch ist, auch schöne Momente geben kann“, erklärte der Bräutigam die ungewöhnliche Trauung.

