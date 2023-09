Hochzeitsgast sahnt Lotto-Gewinn auf Feier ab – Brautjungfer zettelt Streit an

Von: Josefin Schröder

Auf einer Hochzeit verteilt das Brautpaar Lotterie-Lose, eine Brautjungfer gewinnt. Nach dem ersten Jubel steht sie allerdings vor einem Problem.

Zypern – Einmal im Leben im Lotto gewinnen – dafür braucht es eine große Portion Glück. In Bayern wurde jüngst der Lotto-Jackpot geknackt. Zu einem richtigen Glückspilz wurde auch eine Engländerin mit dem Namen Sarah. Bei der Hochzeit ihrer Freundin auf Zypern, bei der Sarah Brautjungfer war, sahnte sie einen großen Lotto-Gewinn ab, der allerdings einen Streit entfachte, berichtet die englische Tageszeitung Mirror.

Als Gastgeschenk verteilte das frisch getraute Paar auf der Hochzeitsparty Lotterie-Rubbellose. Statt einer Niete hatte die Brautjungfer ziemliches Glück und gewann mit ihrem Partner Paul stolze 5.000 Pfund (umgerechnet 5.800 Euro) im Lotto. Die Partygesellschaft jubelte, alle freuten sich für die Lotto-Gewinnerin und gönnten ihr das „große Los“ – auch das Brautpaar.

Hochzeits-Eklat: Brautjungfer gewinnt Lotterie und soll Gewinn teilen

Am nächsten Morgen war von der großzügigen Freude nicht mehr ganz so viel übrig geblieben. Eine andere Brautjungfer fragte das Paar, wie viel von dem Geld sie dem Hochzeitspaar schenken wollten. Darauf folgte ein Moment der peinlichen Stille.

Die Stimmung kippte, als die Brautjungfer mit Vorwürfen konfrontiert wurde (Symbolbild). © Daniel Waschnig Photography/Imago

Auf der Plattform Reddit schilderte sie die Situation. Demnach wollte sie mit ihrer Frage nicht implizieren, dass die beiden etwas abgeben müssten. Ihr sei es jedoch nicht in den Sinn gekommen, dass sie dem Brautpaar nicht wenigstens einen kleinen Betrag als Hochzeitsgeschenk schenken würden, da sie ohne die Hochzeit gar nicht an das Ticket gekommen wären. Paul und Sarah machten klar, dass sie keine Absichten hätten, dem Brautpaar etwas davon zu geben. Der restliche Urlaub unter den Freunden lief unterkühlt ab, weder Paul noch Sarah hätten danach wieder mit ihr gesprochen.

Brautjungfer verurteilt, weil sie Lottogewinn nicht mit dem Brautpaar teilt

Die Frau schreibt weiter, dass sie sich für ihre Frage entschuldigt habe. Sie hätte es nicht so gemeint und schließlich sei es die Entscheidung der Gewinner, was sie mit dem Geld machen. Unter dem Reddit-Post stellten sich viele Nutzer auf die Seite von Sarah und Paul und fällen ihr Urteil über die fiese Brautjungfer. Es sei nicht fair von ihr gewesen, die beiden vor allen Leuten so in Verlegenheit zu bringen. Die Frage „Wie viel Geld sie dem Brautpaar schenken?" und das anschließende Gespräch seien anmaßend und verurteilend. Der Tenor: „Kümmer dich in Zukunft um deine eigenen Angelegenheiten."