Hochzeitspaar stellt „unverschämte“ Forderungen: Gäste müssen arbeiten, zahlen und Verbote beachten

Von: Christoph Gschoßmann

Viele Brautpaare wollen ihre Hochzeit so perfekt wie möglich gestalten. Ein Hochzeitspaar hat allerdings so viele Regeln aufgestellt, dass sie Gäste womöglich vergrault haben.

Kassel - Es ist üblich, dass Freunde und Familien einem Brautpaar bei den Hochzeitsvorbereitungen und am Tag der Feier helfen. Auch andere Gäste sind meistens gerne bereit, Braut und Bräutigam zu unterstützen. Schließlich soll es ein besonderer Tag sein, an den sie sich gerne erinnern werden. Allerdings hat ein Brautpaar, dessen Geschichte auf Reddit geteilt wurde, das Thema „Hilfe für das Ehepaar“ auf eine ganz neue Ebene gebracht.

Die Gäste erhielten schon vorher eine Liste mit Maßnahmen, die sie bei der Feier ergreifen sollten. Dazu gehörten das frühzeitige Erscheinen und das späte Verlassen, um beim Auf- und Abbau zu helfen. Besonders die Männer wurden gebeten, einige Stunden länger zu bleiben, um beim Abbau zu helfen.

Doch es geht jedoch noch weiter. Das Brautpaar bat die Gäste, kein starkes Parfüm zu tragen, damit der Duft der Blumen wahrgenommen werden kann. Außerdem wurde Kleidung in „Blumenfarben“ verboten, um zu verhindern, dass die Gäste zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Schließlich sollten die Gäste auch noch tief in die Tasche greifen und 360 US-Dollar zahlen, um an der Trauung teilzunehmen. Nach der Feier wurden die zahlenden Gäste gebeten, schnell zu gehen.

„Dazu sendet man ein großes NEIN. Wenn sie ihre eigene Hochzeit nicht bezahlen oder ohne Einrichtungshilfe organisieren können, sollten sie durchbrennen“, meinte ein Reddit-Nutzer dazu. Eine anderer Nutzerin fügte hinzu: „Diese Unverschämtheit, ihren Gästen die Teilnahme an der Hochzeit in Rechnung zu stellen. Woher nehmen sie die Nerven? Ist das jetzt so eine Sache? Ich bin eine relativ alte Frau, die auf unzähligen Hochzeiten war, und ich habe noch nie davon gehört.“

Viele Reddit-Nutzer sind verärgert über diese Anforderungen. Ein Nutzer schrieb: „Ich bezahle nicht, um an einer Hochzeit teilzunehmen. Dafür ist das Geschenk da.“ Andere stimmten dem Verbot von starkem Parfüm zu, waren aber verwirrt über das Verbot von Kleidung mit „Blumenfarben“. Ein Nutzer fragte sich: „Was bedeutet ‚keine Blumenfarben‘ überhaupt? Pastelle? Orange? Lila?“ Die Reddit-Gemeinde hat den Fall als „Bridezilla“ abgetan. Ob die Hochzeit stattgefunden hat oder ob die Gäste ferngeblieben sind, ist nicht bekannt.

