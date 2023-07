Höhlen-Drama in Gardasee-Region: Frau steckt seit Tagen schwer verletzt in 140 Metern Tiefe fest

Von: Richard Strobl

Retter versuchen eine verletzte Höhlenforscherin aus der Grotte „Bueno Fonteno“ zu befreien. © CNSAS/Alpine Bergrettung Italien

Bange Stunden in Norditalien. Eine Forscherin steckt nach einem Sturz verletzt in einer Höhle fest. Die Rettung zieht sich seit Tagen.

Bergamo – Italien bangt um die 31-jährige Ottavia Piana. Die Höhlenforscherin sitzt seit Tagen in knapp 140 Metern Tiefe in einer Höhle fest. Aus eigener Kraft kann sie sich nicht befreien. Die hochkomplexe Rettungsaktion läuft – doch zieht sie sich quälend lange hin.

Die 31-Jährige aus der Region Brescia ist eine Höhlen-Expertin und erkundete am Sonntag gemeinsam mit einigen Freunden und Kollegen auf einer Expedition die Höhle „Bueno Fonteno“ nahe des Lago d‘Iseo und damit unweit der bei deutschen Touristen beliebten Gardasee-Region. Dabei handelt es sich um eine der größten Höhlen der Lombardei und Italiens allgemein. Das Team war dabei einen neuen Abschnitt der Höhle zu erkunden, von der aktuell knapp 20 Kilometer bereits erforscht sind. Es handelt sich dabei um ein Labyrinth an Gängen mit einer Gesamtlänge von knapp 50 Kilometern.

Höhlen-Drama in Italien: Frau seit zwei Tagen in 140 Metern Tiefe gefangen

Auf einer Tiefe von knapp 140 Metern dann das Unglück: Nach Angaben der Zeitung Il Giorno war die Forscherin gerade bei einem Klettervorgang, als sich offenbar ein Anker löste und sie mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Dabei verletzte sie sich demnach schwer am Knie, das schon von einer anderen Verletzung angeschlagen war. Es wird angenommen, dass das Bein gebrochen ist.

Der Forscherin geht es nach Meldungen aus den italienischen Medien soweit gut. Durch die Verletzung kann sie die Höhle jedoch nicht aus eigener Kraft verlassen. Einige Kollegen kletterten am späten Sonntagnachmittag aus der Höhle und schlugen Alarm. Dazu musste ein Kollege erst in ein nahegelegenes Dorf gehen, da der Handy-Empfang offenbar nicht ausreichte, um die Rettungskräfte zu informieren. Andere Kollegen blieben den Berichten nach bei der verletzten 31-Jährigen in der Höhle.

Italien bangt um Höhlenforscherin: 60 Einsatzkräfte mit Rettung beschäftigt

Am Sonntagabend traf dann die Bergrettung ein. Weitere Spezialisten aus Venetien, dem Trentino, dem Piemont und der Emilia Romagna kamen später hinzu. Doch bislang konnte die junge Frau nicht zurück an die Oberfläche gebracht werden. Offenbar befindet sie sich in einem schwer zugänglichen Teil der Höhle. Dadurch ist eine Rettung mit einer Trage komplex. Die Retter ließen jedoch schon am Sonntag ein Telefonkabel in die Höhle, um mit der Frau sprechen zu können. So musste Ottavia die Nacht mit Unterstützung von Ärzten vor Ort in der Höhle verbringen.

„Die Umgebungsbedingungen machen die Manöver sehr komplex, auch aufgrund des Regens der letzten Nacht, der teilweise auch das Landesinnere beeinträchtigte“, zitiert der Corriere della Sera aus einer Meldung der Alpenrettung. Wegen des starken Regens sei der Bereich oberhalb des 50-Meter-Schachts „unpassierbar“ heißt es weiter. Nun habe es erneut angefangen zu regnen. Man plane die Trage entlang der Flusswindung, die sich am Ausgang gebildet hat, zu transportieren. Der Zustand der Frau sei „stabil“. Ein Arzt und eine Pflegekraft stünden in ständigem Kontakt mit ihr.

Gegenüber Rai News erklärte ein Höhlenretter, der sich 16 Stunden in der Höhle befunden hatte, am Dienstagvormittag: „Es ist eine äußerst schwierige Höhle, weil es eng und steil ist und zudem macht uns das Wasser Probleme“.

Mittlerweile sind dem Bericht nach knapp 60 Einsatzkräfte für die Rettung der 31-Jährigen im Einsatz. Doch wegen der unwirtlichen Bedingungen musste Ottavia Piana mittlerweile eine weitere Nacht in der Höhle verbringen.

Wohl ebenfalls im Zuge der Niederschläge kam es nahe der Brennerautobahn am Montag zudem zu einem spektakulären Felssturz. (rjs)