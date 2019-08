24-Jähriger erfasst Radfahrer – Mann gestorben 

Ein Radfahrer kam bei einem Unfall in Hövelhof ums Leben (Symbolbild).

Im westfälischen Hövelhof übersah ein Autofahrer einen Mann mit seinem Fahrrad. Der Wagen erfasste die Person. Umgehend wurden die Einsatzkräfte alarmiert.

Unfall in Hövelhof

PKW und Radfahrer zusammengestoßen

Eine Person gestorben

Hövelhof – Ein 24-jähriger PKW-Fahrer war auf der Gütersloher Straße in Hövelhof unterwegs. Er fuhr stadtauswärts. In Höhe der Kreuzung zur Industriestraße geriet plötzlich ein Radfahrer auf die Fahrbahn, wie owl24.de* berichtet.

Tödlicher Verkehrsunfall in Hövelhof

Der Mann (78) aus Hövelhof wurde von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Er erlitt zunächst lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er an den Folgen seiner Verletzungen.

Der 24-Jährige erlitt bei dem Unfall in Hövelhof leichte Verletzungen. Er musste ebenfalls in eine Klinik gebracht werden. Warum der Radfahrer plötzlich auf die Straße fuhr, weiß die Polizei noch nicht. Die Ermittlungen dauern an.

