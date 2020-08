Schockmeldung für die Feuerwehr Hofbieber: Einsatz auf dem eigenen Gelände

Eine Meldung der Leitstelle Fulda hat am Donnerstagmorgen die Feuerwehr Hofbieber-Mitte geschockt. Der Einsatz führte die Brandschützer auf ihr eigenes Gelände.

Hofbieber - Wie muss sich die Feuerwehr fühlen, wenn die Adresse in einer Leitstellenmeldung die des eigenen Feuerwehrhauses ist? Die Feuerwehr Hofbieber-Mitte hat diese Erfahrung nun gemacht: Am Donnerstagmorgen war ein Brand in der Straße „An St. Florian“ in Hofbieber gemeldet worden - die Straße, in der sich das Haus der Feuerwehr Hofbieber-Mitte befindet.

„Man hat ein ungutes Gefühl“, beschreibt der stellvertretende Gemeindebrandinspektor Matthias Kümmel seine ersten Gedanken, als er die Meldung sah. „Man fragt sich sofort, ob man die Feuerwehr-Fahrzeuge noch aus der Halle bekommt und ob man überhaupt noch etwas machen kann“, erzählt Kümmel.

Als die Feuerwehrleute den Einsatzort in Hofbieber* erreichten, wurden sie allerdings überrascht. *Fuldaer Zeitung.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.