An Haltestelle gefunden: Welpe trägt seltenes Geheimnis in sich - ein Detail verwundert wirklich

Ausgesetzt in Hessen: Dieser Welpe heißt Yannie. Das Tier ist ein Zwitter und such nun nach einem neuen Zuhause.

Es ist weiß und hellbraun, mit großen Kulleraugen und Stupsnase: Jack-Russel-Welpe Yannie. Mit neun Wochen wurde Welpe Yannie ausgesetzt - wegen eines ungewöhnlichen Details?

Homberg - Gefunden wurde das Jungtier kürzlich an einer Haltestelle in der nordhessischen Stadt Homberg (Efze). Das Besondere an dem Tier: "Er sah aus wie ein Weibchen, aber in der Scheide war ein Penis", das sagte die Leiterin des Tierheims in Beuern, Nicole Reubert. Dort befindet sich der kleine Hund jetzt.

Ob Yannie am Ende wirklich wegen seiner Geschlechter ausgesetzt wurde, ist nicht bekannt - jedoch liegt der Verdacht ziemlich nahe. Jetzt soll der Welpe an liebevolle Menschen vermittelt werden, denn er braucht dringend ein neues Zuhause.

Ausgesetzter Hund in Homberg: Äußerst seltene Ausprägung von Geschlechtsmerkmale

Solch eine Ausprägung von Geschlechtsmerkmalen ist - zumindest bei Hunden und Katzen - äußerst selten. Das erklärte auch eine Expertin aus der Tierklinik AniCura in Kassel. Für Haustiere, die als Zwitter auf die Welt kommen, sehen die Prognosen schlecht aus.

Hans Evers betreibt eine Hundeschule in Nordhessen. Der Experte geht davon aus, dass es teilweise skrupellose Züchter gibt, die solche Tiere töten - weil normalerweise nur "einwandfreie" Exemplare verkauft werden.

Ausgesetzter Welpe in Homberg: Seit Jahrmillionen gibt es Zwitter

Zwitter in der Tierwelt sind weiter verbreitet, als viele Menschen ahnen. Schon seit Jahrmillionen gibt es Spezies, die intersexuell leben. Welche Arten das sind und wie grausam - aus menschlicher Sicht - mit diesen Geschlechtsmerkmalen umgegangen wird, erfahren Sie bei unseren Kollegen auf HNA.de.

Von Matthias Lohr

