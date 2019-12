Horoskop in Frauenzeitschrift sorgt für Empörung - User schimpfen: „Was fällt denen ein ...?“

Was verraten die Sterne? Horoskope sind beliebt, aber an den Texten scheiden sich die Geister (Symbolfoto).

München - Es gibt wohl niemanden, der nicht schon mal in einer Zeitschrift nach seinem Horoskop geblättert hat. Viele Deutsche sind von Astrologie und der Macht der Sterne völlig gefesselt. Sie sind überzeugt, dass die Sterne und ihr Sternzeichen einen Einfluss auf ihr Leben haben oder sie glauben zumindest ein bisschen daran. Welches Sternzeichen der Chef oder der Schwarm hat, ist eine wichtige Information. In Fragen von Liebe, Beruf und Gesundheit gibt dann das Horoskop Antworten. Einige können Horoskopen überhaupt nichts abgewinnen. Für sie spielen Sternbilder und Planeten wie Uranus, Neptun und Pluto keine Rolle.

Horoskop aus einer Frauenzeitschrift empört Twitter-Fans

Ein Horoskop sorgt aktuell in den sozialen Netzwerken für heftige Reaktionen. Eine Twitter-Nutzerin namens Guillotines@beehrdigung hat ein Foto von einem Horoskop aus einer Frauenzeitschrift gepostet. Zwar stammt das Horoskop offenbar aus dem September, doch dieser Text wirft selbst Monate später Fragen auf.

„Völlig normales Horoskop von einer offensichtlich völlig normalen Frauenzeitschrift“, kommentiert Guillotines@beehrdigung den Schnappschuss. Der Text auf dem Foto, der unter dem Schlagwort „Beziehung“ läuft, lautet:

„I hr Partner wird Sie diesen Monat nicht mit Samthandschuhen anfassen, blaue Flecken und Prellungen sind vorprogrammiert. Aber vielleicht musste das auch mal sein, denn nach dem großen Knall scheint sich alles wieder einzurenken. Sie fangen gemeinsam neu an, schließen nun endlich Frieden.“

Völlig normales Horoskop von einer offensichtlich völlig normalen Frauenzeitschrift pic.twitter.com/UAZfF2kCp8 — Guillotines (@beehrdigung) December 8, 2019

Horoskop in Frauenzeitschrift empört User - Reaktionen auf den Tweet

Das Horoskop verharmlose nach Ansicht der Twitter-Nutzerin das Thema Häusliche Gewalt. Auf den Tweet folgen prompt Reaktionen. In den meisten Kommentaren pflichten andere Nutzer der Kritik bei. „Was fällt denen ein, eine derart gewalttätige Metapher zu verwenden und dadurch die Leser mit dem Hammer vor den Kopf zu stoßen?“, schreibt einer.

An einer Formulierung stört eine Userin besonders: „‚Aber vielleicht musste das auch mal sein‘... ist die Vorstufe von ‚du hast ihn sicher provoziert‘“, schreibt sie. „Das ist aus welchem Jahrhundert?“, fragt einer zum Text. Auf den Punkt bringt ein Twitter-Nutzer seine Kritik: „Da wird dem Schläger die Ausrede frei Haus geliefert... Die Sterne waren schuld!“

Eine Antwort darauf ist allerdings ziemlich deutlich: „Also mal ehrlich, glaubst Du, dass ein Mensch, der seine/n Partner/in schlägt, ein Horoskop aus der Tina zur Rechtfertigung benötigt oder gar nutzt? Das ist doch Blödsinn.“

Horoskop in Frauenzeitschrift - Twitter-User haben deutliche Meinung

Das Horoskop ist offenbar in der wöchentlich erscheinenden Frauenzeitschrift Tina im Bauer Verlag erschienen. Der Verlag reagiert auf den Tweet mit einem Statement, entschuldigt sich für seinen Formulierungsfehler und verspricht, sich zu verbessern. „Wir möchten uns mit Nachdruck für diese Textpassage entschuldigen, die im vollkommenen Gegensatz zu unserem Frauenbild steht“, twittert die Bauer Media Group Deutschland. Die Frauenzeitschrift Tina stehe für starke und selbstbestimmte Frauen.

Ok ich hab null mit dieser Reichweite gerechnet. Quelle ist: tina astro 09/2019, s.44. Hab Fotos auch aber gibt schon Statement:https://t.co/cSrb11Rn1V — Guillotines (@beehrdigung) December 9, 2019

Frau oder Mann muss nicht wirklich an den Inhalt von Horoskopen glauben, doch in diesem Fall drängt es sich auf, den „Unterhaltungswert“ von Horoskopen in Zeitschriften zu hinterfragen. Vor allem, wenn sie viele Menschen lesen.

