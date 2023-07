Vor Faröer-Inseln

+ © Tamzin Henderson/Tamzin Henderson/AP/dpa Eine Reihe von toten Grindwalen am Strand von Tupuangi Beach in Neuseeland (Symbolbild) © Tamzin Henderson/Tamzin Henderson/AP/dpa

Die Reederei Ambassador Cruise Line entschuldigt sich bei ihren Passagieren. Andere Kreuzfahrt-Anbieter gehen längst einen anderen Weg.

Faröer – Ein britisches Kreuzfahrtunternehmen ist mit 1.000 Passagieren in eine blutige Jagd auf Grindwale geraten. Bei der Ankunft im Hafen von Torshavn auf den Faröer-Inseln mussten die Passagiere das Abschlachten der Tiere mit erleben.

Horror im Urlaub: Kreuzfahrt-Passagiere müssen Blutbad an Walen mit ansehen

Die Faröer-Insel sind dafür bekannt, auf ihre Tradition des Walfangs nicht zu verzichten – lange Zeit auch dann nicht, wenn es um geschützte Tierarten ging. Gleichzeitig sind die Faröer wegen ihrer malerischen Landschaft ein beliebtes Tourismusziel, auch für Kreuzfahrten. Allerdings: Aida und Hapag Lloyd meiden die Faröer bereits wegen der Waljagden.

Kreuzfahrtschiff geriet in Walfang: Unternehmen entschuldigt sich bei den Passagieren

Mehr als 40 Tiere sollen bei der Kreuzfahrt getötet worden sein, berichtet abcnews. „Wir waren unglaublich enttäuscht, dass diese Jagd zu der Zeit stattfand, als unser Schiff im Hafen lag“, sagte ein Sprecher von Ambassador Cruise Line.

„Wir lehnen diese veraltete Praxis entschieden ab und arbeiten seit 2021 mit unserem Partner ORCA zusammen, einer Wohltätigkeitsorganisation, die sich der Erforschung und dem Schutz von Walen, Delfinen und Schweinswalen in britischen und europäischen Gewässern widmet, um Veränderungen anzuregen“, sagte ein Sprecher von Ambassador Cruisle Lines nach der Ankunft ihres Mitgliederschiffs im Hafengebiet Torshavn im südlichen Teil der Hauptinsel.

Kreuzfahrt gerät in Waljagd – so erklärt die Regierung die Tradition

Laut abcnews wollen die Faröer aus Traditionsgründen nicht auf das blutige Schauspiel verzichten, auch, wenn sie dabei in internationale Auseinandersetzung Kritik geraten sind: „Die Färöer haben Grindwalfleisch und Speck gegessen, seit sie die Inseln vor über einem Jahrtausend zum ersten Mal besiedelt haben. Heute wie in früheren Zeiten ist der Walfang eine Gemeinschaftsaktivität, die allen offen steht, aber auch auf Gemeindeebene gut organisiert und durch nationale Gesetze geregelt ist“,. so ein Statement der Regierung. der 53.000 Einwohner-Insel, die zu Dänemark gehört.

Immer wieder gibt es internationale Konferenzen zu dem Thema - auch zum Umgang mit gefährdeten Walen. Kritik an Kreuzfahrtschiffen gibt es nach dem Corona-Neustart aus anderen Gründen. (kat)