Seit Tagen vermisst: Polizei sucht nach zwei Mädchen (15 und 16 Jahre) 

Im Kreis Fulda in Hessen werden seit Tagen zwei Jugendliche vermisst. Die Mädchen sind 15 und 16 Jahre alt.

Fulda - Die Polizei in Hessen sucht seit Tagen nach der 15-jährigen Alisha Diefenbach und der 16-jährigen Sarah Keyya. Die beiden Mädchen aus einer Wohngruppe beiHünefeld im hessischen Landkreis Fulda werden seit dem vergangenen Wochenende (04.01.2020/05.01.2020) vermisst.

Sie sind wohl gemeinsam im Raum Frankfurt unterwegs. Das vermutet die osthessische Polizei. Die Beamten hatten die jungen Mädchen in der Vergangenheit schon häufiger gesucht.

Beide Mädchen sind nach Angaben der Ermittler in Hessen schlank und zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter groß.

Alisha Diefenbach hat braun-lilafarbens Haar bis zur Schulter. Sie ist möglicherweise mit einer schwarzen Jacke mit Fellbesatz bekleidet. Zudem hat sie vermutlich einen schwarzen Rucksack bei sich.

Vermisste Mädchen bei Fulda: Das Polizeipräsidium Osthessen bittet um Hinweise

Sarah Keyya hat laut Polizei langes schwarzes Haar. Das Mädchen ist wohl auffällig stark geschminkt. Die 16-Jährige hat vermutlich eine schwarze Lederjacke an.

Das Polizeipräsidium Osthessen bittet um Hinweise. Wer die beiden Mädchen gesehen hat oder den Aufenthaltsort der Jugendlichen kennt, kann sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 06 61/10 50 melden - oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Zwei Vermisstenfälle in Kassel sorgten zuletzt für Verwunderung

Ein Vermisster in Kassel sorgte in dieser Woche für bundesweite Schlagzeilen. Er war gleich zweimal aus einer Psychiatrie geflohen. Mittlerweile ist der 36-Jährige freiwillig wieder in das psychiatrische Krankenhaus in Kassel-Niederzwehren zurückgekehrt.

Auch Fred T. aus Kassel wurde vermisst - und zwar seit Sonntag (05.01.2020). Der 58-Jährige hatte seine Wohnung unerwartet verlassen. Mittlerweile wurde er gefunden. Sein Aufenthaltsort verwundert.

Eine dramatische Wendung nahm ein Vermisstenfall in Frankfurt: Dort wird seit Oktober die 43-jährige Iryna U. vermisst. Mittlerweile allerdings ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdeliktes und ist auf der Suche nach der Leiche der Frau.

Von Jan Wendt