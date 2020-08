Hund im Auto: Tier macht Hitze-Hölle durch – Passant handelt genau richtig

Immer wieder werden Hunde in heißen Sommermonaten von ihren Besitzern im Auto zurückgelassen. (24hamburg.de-Montage)

Unglaublich, aber wahr: In Bad Oeynhausen lässt ein Mann seinen Hund bei Höllentemperaturen im Auto zurück. Ein Passant entdeckt das leidende Tier und tut das einzig Richtige.

Bad Oeynhausen – Dass Hunde bei hohen Temperaturen im Sommer nicht allein im Auto zurückgelassen werden sollten, sollte jedem Hundebesitzer bewusst sein. Doch traurigerweise geschieht es immer wieder – so zuletzt auch in Bad Oeynhausen. Der grausame Vorfall soll sich laut Angaben der Polizei am Samstag, dem 8. August, ereignet haben.

Ein Mann hatte sein Auto vor einem Supermarkt in Bad Oeynhausen (Kreis Minden-Lübbecke) stehen lassen. Weil die Hitze im Fahrzeug dem Hund darin zu schaffen machte, rief der Marktleiter per Durchsage nach dem Besitzer des Autos – allerdings ohne Erfolg. Daraufhin entdeckte ein Passant das Tier und reagierte in der Situation genau richtig. Wie der Hund vor dem Hitzetod bewahrt wurde*, ist auf 24hamburg.de zu lesen. *24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.