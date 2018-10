Hurricane-Festival 2019: Headliner: Foo Fighters, Toten Hosen, Mumford & Sons im Line-up

Das Hurricane-Festival hat für 2019 vier Headliner und weitere Bands genannt. Foo Fighters, Mumford & Sons, The Cure und Die Toten Hosen kommen nach Scheeßel.

Das Hurricane- und Southside-Festival haben für 2019 vier Headliner bekannt gegeben. Die Foo Fighters, Mumford & Sons, The Cure und Die Toten Hosen kommen nach Scheeßel bzw. Neuhausen ob Eck. Die erste Bandwelle fürs Line-up hält etliche weitere Leckerbissen bereit.

Scheeßel / Neuhausen ob Eck - Am Freitag Mittag gab Veranstalter FKP Scorpio vier Headliner sowie 21 weitere Bands für die Schwester-Festivals Hurricane und Southside 2019 bekannt, wie nordbuzz.de* Die Mega-Festivals in Scheeßel zwischen Bremen und Hamburg bzw. Neuhausen op Eck finden vom 21. bis 23. Juni statt. Angeführt wird das Line-up für den Eichenring von den Foo Fighters, Mumford & Sons, The Cure und den Toten Hosen.

Foo Fighters, Die Toten Hosen, Mumford & Sons und The Cure: Headliner fürs Hurricane- und Southside-Festival 2019

Mit den Foo Fighters erfüllt sich ein von vielen Hurricane-Fans lang gehegter Wunsch. Die Band um den ehemaligen Nirvana-Drummer Dave Grohl spielte bereits 2008 und 2011 in Scheeßel. Auch die anderen Headliner haben eine Hurricane-Vergangenheit, Mumford & Sons waren 2016, Die Toten Hosen zuletzt 2001, The Cure zuletzt 2012.

Reichlich Rap im Line-up beim Hurricane- und Southside-Festival 2019

Neben Rock-Fans kommen auch Rap-Heads mit der ersten Bandwelle beim Hurricane-Festival 2019 auf ihre Kosten. So sind bisher u.a. bestätigt: 257ers, Trettmann, The Streets, Bausa, Die Orsons und Fünf Sterne Deluxe.

Die Bekanntgabe der ersten Bandwelle für das Line-up des Hurricane 2019 garnierten die Veranstalter mit einem episch-skurrilen Festival-Trailer samt Viral-Potenzial.

Hurricane- und Southside-Festival 2019: Headliner und Line-up der ersten Bandwelle auf einen Blick

Foo Fighters

Mumford & Sons

Die Toten Hosen

The Cure

AnnenMayKantereit

Bilderbuch

Papa Roach

Bosse

Frank Turner & The Sleeping Souls

Enter Shikari

The Wombats

257ers

Trettmann

The Streets

Bausa

Ufo361

Die Orsons

Muff Potter

OK Kid

Fünf Sterne Deluxe

Yung Hurn

Me First & The Gimme Gimmes

Teesy

Schmutzki

Montreal

Tickets, Infos, Bands: Weitere Infos zum Hurricane-Festival 2019

Tickets gibt es am Tag der Bekanntgabe noch für 169 Euro + 10 Euro Müllpfand, am Folgetag startet die nächste Preisstufe mit 179 Euro + 10 Euro Müllpfand. Weitere Infos unter www.hurricane.de.

Auch interessant

Bundesliga-Profi stellte eine kuriose Forderung bei Twitter an Wikipedia - mit Erfolg.

Die Polizei hat einen kompletten See abpumpen lassen - dahinter steckt ein mysteriöser Fall.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.