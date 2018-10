„Zu spät für Flucht“ -Hurrikan „Michael“ droht mit großer Wucht auf Florida zu treffen 

Hurrikan „Michael“ trifft am Mittwoch in Florida (USA) auf Land. Experten warnen vor meterhohen Sturmfluten und schweren Regen.

Hurrikan „Michael“ nimmt Kurs auf Florida (USA).

Der Wirbelsturm soll am Mittwoch auf Land treffen.

Die Behörden warnten vor lebensgefährlichen Sturmfluten, Starkregen und kräftigen Sturmböen vor allem in den Regionen Panhandle und Big Bend.



Zu spät für Flucht vor Hurrikan „Michael“

14.55 Uhr: Die Windstärken von Hurrikan Michael erreichen inzwischen 230 Stundenkilometer. Der Gouverneur des Bundesstaats Florida Betroffene im Sturmgebiet aufgefordert, sofort Schutz zu suchen. Es sei nun zu spät, das Gebiet zu verlassen, teilte Gouverneur Rick Scott am Mittwochmorgen (Ortszeit) auf Twitter mit.

12.11 Uh r: Die äußeren Regenbänder erreichen langsam die Küste, teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum via Twitter mit. Hurrikan „Michael“ soll Sturmfluten bis zu vier Meter mit sich bringen.

Für die Stadt Panama City Beach und andere tiefer gelegene Gebiete am „Panhandle“ gelten Zwangsevakuierungen. 2,4 Millionen Anwohner wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen, berichtet CNN.

Video: Wirbelsturm „Michael“ bedroht Floridas Küste

11.07 Uhr: Hurrikan „Michael“ trifft wohl zwischen Tyndall Air Force Base und Keaton Beach an Land.

Update 4 am CDT Extremely dangerous category 4 Hurricane #Michael nearing the coast of the Florida panhandle. This is a life-threatening event for the northeastern portion of the Gulf Coast. Hourly updates will be provided at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/SWmdKROpYU — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 10. Oktober 2018

9.17 Uhr: Auf seinem Weg in Richtung des US-Bundesstaats Florida hat der Hurrikan "Michael" weiter an Stärke zugelegt. Der US-Wetterdienst stufte "Michael" am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) auf die zweithöchste Hurrikan-Kategorie 4 hoch. Er rechnet damit, dass der "extrem gefährliche" Hurrikan am Nachmittag Floridas Golfküste erreicht.

Hurricane #Michael is now an extremely dangerous category 4 hurricane and its outer rainbands are beginning to reach the coast. This is a life-threatening event for portions of the northeastern Gulf Coast. Go to https://t.co/tW4KeGdBFb for details. pic.twitter.com/RtozXvcTE6 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 10. Oktober 2018

Hurrikan „Michael“ nimmt Fahrt auf - Florida bereitet sich vor

Miami/Washington - Hurrikan „Michael“ ist auf dem Weg Richtung US-Golfküste. „Michael" erreicht mittlerweile Windgeschwindigkeiten von bis zu 205 Stundenkilometern. Das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) stufte den Wirbelsturm am Dienstag auf die dritte von fünf Hurrikan-Kategorien hoch. Der Wirbelsturm dürfte am Mittwochnachmittag (Ortszeit) auf Floridas Küste treffen.

Florida rüstet sich für einen schweren Wirbelsturm. Die Meteorologen stuften den Sturm „Michael“ am Dienstag zu einem Hurrikan der Stufe drei von fünf herauf - mit Windgeschwindigkeiten von aktuell schon 195 Stundenkilometern. Die Menschen in den betroffenen Gebieten an der Westküste des südöstlichen Bundesstaates wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Es wurde erwartet, dass das Zentrum des Sturms am Mittwoch auf Land treffen wird.

Hurrikan „Michael“: Notstand in 35 Bezirken ausgerufen

Für die Stadt Panama City Beach und in anderen tiefer gelegenen Gebieten am nordwestlichen Zipfel des Bundesstaates galten Zwangsevakuierungen. Das Nationale Hurrikanzentrum in Miami warnte vor mehr als dreieinhalb Metern hohen Sturmfluten und schweren Regenfällen. Floridas Gouverneur Rick Scott nannte den Hurrikan „monströs“. Nach Angaben des Hurrikanzentrums könnte „Michael“ noch an Stärke gewinnen, bevor er auf Land trifft.

In 35 Bezirken wurde nach Regierungsangaben vorsorglich der Notstand ausgerufen worden. Dies ist zunächst ein verwaltungsinterner Schritt, der den Behörden eine schnelle Reaktion erlaubt. Das Hurrikanzentrum warnte, das Wasser werde vor dem Eintreffen des Sturms steigen. Anwohner müssten sofort mit Vorbereitungen beginnen.

+ Rob Docko sichert in der St. Andrews Marina sein Boot, um es vor dem sich nähernden Hurrikan "Michael" zu schützen. © dpa / Patti Blake

Auch die Katastrophenschutzbehörde Fema forderte dazu auf, nicht zu warten und die Gegenden so bald wie möglich zu verlassen.

Mitte vergangenen Monats hatte der Tropensturm „Florence“ die Südostküste der USA getroffen und vor allem in North Carolina und South Carolina zu schweren Überschwemmungen geführt. Mehrere Dutzend Menschen kamen durch „Florence“ und die Folgen des Sturms ums Leben.

In Teilen Mittelamerikas hat „Michael“ seine zerstörerische Kraft schon gezeigt. In San Salvador brachte er als Tropensturm starken Regen mit sich. Es kam zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Laut Medienberichten starben drei Menschen.

An der Westspitze Kubas zog der Hurrikan am Montagnachmittag (Ortszeit) vorbei. Die Küste der westlichsten Provinz Pinar del Río wurde teilweise überschwemmt. Mehr als 125.000 Haushalte in der Region waren ohne Strom - die Zeitung der Kommunistischen Partei Kubas, „Granma“, sprach von jedem zweiten Haushalt.

Was bedeutet eigentlich Hurrikan der Kategorie 2?

Die Stärke eines Hurrikans wird nach einer von den Meteorologen Herbert Saffir und Robert Simpson entwickelten Skala bemessen:

Ein Hurrikan der Kategorie 1 reicht Windgeschwindigkeit bis 153 Stundenkilometer.

reicht Windgeschwindigkeit bis Stundenkilometer. Ein Hurrikan der Kategorie 2 gilt bis zu einer Windgeschwindigkeit von 177 Stundenkilometer

gilt bis zu einer Windgeschwindigkeit von Stundenkilometer Ein Hurrikan der Kategorie 3 bis 208 Stundenkilometer

Ein Hurrikan der Kategorie 4 bis 251 Stundenkilometer

Ein Hurrikan der Kategorie 5 ab 252 Stundenkilometer

