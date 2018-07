ICE evakuiert - Was war in der verdächtigen Petrischale?

Nach dem Fund einer mysteriösen Petrischale in einem ICE wurde ein ganzer Zug am Bahnhof Aschaffenburg (Bayern) geräumt. Die Aufregung ist groß, noch ist vieles unklar.

Aschaffenburg - Ein Passagier hatte in einem ICE von Würzburg nach Frankfurt/Main eine Petrischale mit einer Substanz gefunden. Der Stoff werde im Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen untersucht, sagte der Pressesprecher der Bundespolizei-Inspektion in Würzburg am Montag. Ein vorläufiges Ergebnis wird bis diesen Dienstag erwartet. In solchen flachen Behältern züchten Chemiker und Mediziner Zellkulturen. Wer die Petrischale im Zug abgelegt hat, war laut Bundespolizei am Montag noch ungeklärt.

Wie kommt die Petrischale in den ICE?

Derzeit glauben Ermittler nicht, dass der Inhalt gefährlich ist. „Wir gehen eher davon aus, dass es was Banales ist.“ Die Schale sei nicht gezielt geöffnet und irgendwo hingelegt worden. Ein Fahrgast habe die Petrischale vermutlich einfach in der Ablage der Rückenlehne vergessen, wie Merkur.de* berichtet. Nach dem Fund habe auch niemand über gesundheitliche Probleme geklagt, auch die Luft in dem Waggon sei in Ordnung gewesen.

Petrischale im Waggon löst Großeinsatz aus

Weniger banal waren die Folgen des Fundes. Polizei und Feuerwehr rückten am Sonntag zu einem Großeinsatz aus. Der Zug wurde im Bahnhof von Aschaffenburg gestoppt, alle Fahrgäste mussten aussteigen. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen holten Feuerwehrleute die Petrischale raus. Erst rund zwei Stunden später konnte der ICE weiterfahren, allerdings ohne den Waggon.

