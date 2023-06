Mit „ungewöhnlich großer Ente“ verwechselt: Jugendliche töten Gemeindeschwan und essen ihn auf

Von: Maximilian Kettenbach

Teilen

Für eine Schwänin in den USA kam jede Hilfe zu spät (Symbolbild). © IMAGO/imageBROKER/Bernd Zoller

Eine US-Gemeinde trauert. Weil 16- bis 18-jährige Heranwachsende den Unterschied zwischen einer Ente und einem Schwan verkannten, musste Faye sterben.

New York – Die Trauer um Schwänin Faye ist groß, die Geschichte dahinter verstörend. In einer kleinen Gemeinde im US-Bundesstaat New York töteten und verspeisten Jugendliche das Tier, weil sie es für eine Ente gehalten hatten.

Nach Angaben des Polizeichefs des 4600 Einwohner zählenden Orts Manlius wurden die drei mutmaßlichen Täter im Alter von 16, 17 und 18 Jahren festgenommen.

Mit „ungewöhnlich großer Ente“ verwechselt: Jugendliche töten Gemeindeschwan und essen ihn auf

Doch damit nicht genug. Die Jugendlichen sollen Faye und ihre vier Küken am Wochenende aus dem Gemeindeteich entwendet haben, um sie als Haustiere zu halten. Während die Küken schon nach kurzer Zeit wohlauf wiedergefunden wurden, kam für ihre Mutter jede Rettung zu spät: „Die Familie und Freunde haben sie verzehrt“, sagte Polizeichef Kenneth Hatter. „Sie glaubten, es handelte sich um eine ungewöhnlich große Ente“.

Den Jugendlichen sei nicht bewusst gewesen, dass Faye kein Wildvogel war, sondern der Gemeinde gehörte, sagte Hatter weiter. Dennoch müssten sie sich nun wegen sträflichen Unfugs, Diebstahls und Hausfriedensbruchs verantworten.

Schwan einer US-Gemeinde getötet: „Es fühlt sich an, als hätten wir ein Familienmitglied verloren“

„Es ist traurig“, sagte Bürgermeister Paul Whorrall den Lokalmedien zum Tod von Faye. „Es fühlt sich an, als hätten wir ein Familienmitglied verloren“. Seitdem sich Schwäne Anfang des 20. Jahrhunderts zum ersten Mal im Teich von Manlius niedergelassen haben, sind sie zum Symbol des kleinen Vororts von Syracuse geworden.

Auch in München kam es zuletzt zu einem Schwandrama. Küken verendeten dabei. Ein Mann aus Florida stahl dagegen im vergangenen November zwei Baby-Schildkröten aus einem Zoo. Nun konnte die Polizei den Verdächtigen festnehmen. Er sieht harmlos aus - und ist vom Aussterben bedroht: Kennen Sie den gefährlichsten Vogel der Welt? (afp, mke)