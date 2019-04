Dem Schock folgte die Aufklärung

Das Logo von IKEA.

Große Aufregung am Dienstagmorgen in einem IKEA in Nordrhein-Westfalen: Er wurde komplett, samt Parkplatz, evakuiert. „Code 1000“ schallte durch die Ränge.