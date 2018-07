Das berühmteste Ikea-Produkt ist eine Tüte: Darum ist Frakta Kult

Das kommt uns nicht in die Tüte - oder doch? In die Ikea-Tasche von Frakta passt eigentlich alles rein.

Mit der Ikea-Tasche Frakta kann man fast alles transportieren. Die Tüte ist das wichtigste Produkt des schwedischen Möbelhauses und gerade wieder ein Hit im Netz.

Ohne Ikea hätte Tina womöglich niemals geheiratet. Die Engländerin hatte einfach zu sehr Angst, in ihrem opulenten Brautkleid nicht aufs Klo gehen zu können. Dann kam sie auf die Idee, eine blaue Ikea-Tasche umzufunktionieren. Sie schnitt zwei Löcher in das legendäre Modell Frakta, schlüpfte hinein und bewies mit mehreren Bildern im Blog Ikeahackers.net sowie auf Facebook, dass man dank der Tüte bequem im Hochzeits-Outfit Pipi machen und sogar noch selbst das Klopapier benutzen kann.

Tinas Idee machte im Netz schnell die Runde und bewies einmal mehr, dass die beste Erfindung von Ikea weder das Billy-Regal noch ein anderes Möbelstück ist, sondern eine simple Plastiktasche. Peter E. Seebacher, Professor für Modedesign an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg, hält Frakta darum für "das charakteristischste Ikea-Produkt, das es gibt".

Wahrscheinlich findet man in jedem europäischen Haushalt mindestens ein Exemplar. Die blauen Tüten werden als Wäschekorb benutzt, um den Einkauf nach Hause zu bringen und Pflanzen aufzubewahren. Obdachlose sammeln darin Pfandflaschen, Reiche tun das Spielzeug ihrer Kinder hinein. Fährt man diesen Sommer an einen beliebigen Strand der Welt, sieht man mit großer Sicherheit irgendeinen Badegast, der Handtücher und Urlaubslektüre in einem Frakta-Beutel transportiert.

Die Tüte ist ja auch unglaublich praktisch. Sie wiegt kaum mehr als ein Blatt Papier, würde zusammengefaltet selbst in die Handtasche passen und ist fast unkaputtbar. Ikea nennt seinen Verkaufsschlager "eine echte Wundertüte mit Traummaßen". In die 55 mal 37 mal 35 Zentimeter große Tasche passen 71 Liter. Ausgelegt ist sie für 25 Kilogramm, aber selbst einige schwere Kerzenständer mehr aus der Fundgrube hält sie aus.

Mehr als 62 Millionen Taschen verkauft Ikea pro Jahr, das Stück für 50 Cent. Hergestellt wird der Verkaufsschlager in Vietnam - und zwar zu 100 Prozent aus Polypropylen, das ungiftig ist und recycelt werden kann. Akzeptabel wird die Ökobilanz trotzdem erst, wenn man die Frakta am besten ein Leben lang benutzt. Manche Ikea-Kritiker behaupten immerhin, so eine Tasche halte länger als ein durchschnittliches Regal des schwedischen Möbelhauses.

Erfunden wurde die Tasche 1996 von den schwedischen Geschwistern Knut und Marianne Hagberg. Die beiden Designer haben in 37 Jahren insgesamt etwa 1600 Produkte für Ikea entworfen, pro Woche also eins. Das ist kein schlechter Schnitt.

Dabei hätte der Unternehmensgründer Ingvar Kamprad der Legende nach zuvor fast selbst eine Tasche designt. Als er mit seiner Firma nach Japan expandierte, bastelte er dort mit seinem Verkaufsleiter an einem eigenen Entwurf. Anders als Europäer fahren Asiaten vor allem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Einkaufen. Kamprad wollte für Ikea darum eine Tasche haben, mit der man 50 Kilogramm transportieren konnte. Sie ließen eine Mitarbeiterin, die einen Zentner wog, in ihre Tasche steigen, konnten sie auch heben, aber nur schwer mit ihr gehen. Danach hatten die Hagbergs die Idee zu Frakta.

Die ist mittlerweile sogar eine Stil-Ikone. Voriges Jahr brachte das französische Modehaus Balenciaga eine Tasche auf den Markt, die wie die blaue Ikea-Tüte aussah, aber aus Leder war und knapp 2000 Euro kostete. Die Schweden verklagten das Luxus-Label nicht, sondern reagierten mit Humor. Sie stellten ein Foto des Originals ins Netz und erklärten, wie man "eine echte Ikea-Frakta-Tasche identifizieren" kann: Die muss demnach knistern, wasserdicht und abwaschbar sein, und sie darf nur 50 Cent kosten.

Mittlerweile gibt es längst mehr als nur die eine blaue Frakta-Tasche. Gelbe Exemplare sind nur zum Gebrauch in den Möbelhäusern. Die Versionen mit Reißverschluss eignen sich auch als Rucksack. Und dann gibt es besondere Kollektionen, die entweder aus gebrauchter Silberfolie oder recycelten Chips-Tüten sind. Für alle gilt: Fast das gesamte Leben passt in eine Ikea-Tüte.