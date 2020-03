Coronavirus: Erste Testperson bekommt Impfstoff injiziert - Wissenschaftler äußern moralische Bedenken

Wissenschaftler arbeiten fieberhaft an einem Impfstoff gegen das Coronavirus.

Die Zahl der Infizierten weltweit steigt, wann folgt der langersehnte Impfstoff? Nun könnte Forschern schon bald der Durchbruch gelingen.

Das Coronavirus* breitet sich weiter aus.

Erfolgt nun der Durchbruch in der Entwicklung eines Impfstoffs?

Ein Infektiologe äußert nun Details über den Einsatz von Medikamenten.

USA/Berlin - Die Zahl der infizierten Personen steigt weltweit, das Coronavirus hat die Welt weiter fest im Griff. Während die Volksrepublik China seit Tagen einen starken Rückgang der positiv auf Covid-19 getesteten Personen vermeldet, hat vor allem Italien mit den Folgen der Viruserkrankung zu kämpfen. Nun könnten Forscher der Entwicklung eines langersehnten Impfstoffes einen Schritt näher gekommen zu sein.

Coronavirus: Erste Testpersonen bekommen Impfstoff injiziert

Einer ersten Testperson wurde in den USA freiwillig ein möglicher Impfstoff* injiziert. Die 43-jährige Jennifer Haller ist völlig gesund und lässt sich freiwillig im Rahmen der ersten Phase eines klinischen Tests den Impfstoff injizieren. Wie das US-Gesundheitsministerium erklärt, stellten sich auch 44 weitere Personen für die Tests zur Verfügung.

Die völlig gesunden Teilnehmer, alle zwischen 18 und 55 Jahre alt, erhalten eine Aufwandsentschädigung von rund 1.100 Dollar. Ob der nun entwickelte mögliche Impfstoff tatsächlich zur Prävention einer Ansteckung mit dem Coronavirus* eingesetzt werden kann, steht jedoch noch völlig in den Sternen.

Corona-Impfstoff: Testphase in den USA hat begonnen

Wie der Spiegel unter Berufung auf den Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten berichtet, soll es selbst bei einer positiven Entwicklung noch etwa mindestens ein Jahr dauern, bis der Impfstoff auch für die Bevölkerung eingesetzt werden könne. Wie der Spiegel weiter schreibt, soll dieses Vorgehen unter Wissenschaftlern jedoch umstritten sein.

Demnach werde Testpersonen ein möglicher Impfstoff injiziert, bevor dieser bei Versuchen ausreichend getestet werden konnte. Für gewöhnlich dauere die Freigabe eines neuen Impfstoffes etwa zwei Jahre.

Am Mittwoch zeigte sich Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Insituts von der Entwicklung eines schnellen Impfstoffs wenig überzeugt. Geht es nach dem RKI-Präsidenten, könne mit einem solchen Impfstoff nicht vor 2021 gerechnet werden.

Coronavirus: Überschreiten Forscher bei der Impfstoff-Entwicklung eine moralische Grenze?

Während rund 35 Unternehmen an der Entwicklung eines Impfstoffs arbeiten, erproben Ärzte bereits zugelassene Medikamente an erkrankten Personen. So werden mittlerweile weltweit bereits Ebola- und nun offenbar auch Malaria-Medikamente im Einsatz gegen Covid-19 getestet.

Wie der Infektiologe Dr. Christoph Spinner vom Uniklinikum Rechts der Isar gegenüber dem BR erklärt, werden diese Medikamente jedoch nur bei sehr schweren Verläufen ohne andere Behandlungsmöglichkeiten eingesetzt. Dafür muss auch der betroffene Patient seine Zustimmung erteilen.

Coronavirus: Covid-19 hat die Welt weiter fest im Griff

Die getroffenen Maßnahmen sollen die Ausbreitung des Virus verlangsamen, doch in Berlin scheint die Polizei noch immer hart durchgreifen zu müssen. Einige Einrichtungen öffnen trotz Verbot.

Arzt und Politiker Wolfgang Wodarg sieht im Umgang mit dem Coronavirus Panikmache. Jetzt kontert Chef-Virologe Christian Drosten die Kritik und findet deutliche Worte.