In diesen NRW-Städten können sich Normalverdiener kaum noch ein Eigenheim leisten

Laut Studie

+ © Monika Skolimowska/dpa Gerade in den deutschen Metropolen wie Berlin sind Immobilen für Normalverdiener kaum noch erwerbbar. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Die Immobilienpreise sind in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Gerade in zwei NRW-Großstädten ist die Lage schlecht. Doch es gibt in NRW auch erschwinglichen Wohnraum.

Köln/Düsseldorf – Durch Inflationen und hohe Zinsen ist der Immobilienkauf in Deutschland ziemlich teuer geworden. Das zeigt auch das „Leistbarkeits-Ranking“ des Immobilienportals Immowelt. In der Studie wurden die monatlichen Median-Gehälter mit den durchschnittlichen Quadratmeterpreisen in 107 deutschen Städten miteinander verglichen. Dabei landen die beiden größten NRW-Städte Köln (94) und Düsseldorf (85) auf hinteren Plätzen. Aber: Drei NRW-Städte landen in den Top 10 der Orte, in denen Wohnraum für Normalverdiener noch gut bezahlbar ist.

24RHEIN berichtet, in welchen NRW-Städten sich Normalverdiener noch ein Eigenheim leisten können.