In Hamburg: Brennende Babyflasche löst Feuerwehreinsatz in Eimsbüttel aus

Topf in Flammen

+ © Sebastian Peters Rettungskräfte der Feuerwehr Hamburg kümmern sich um die Bewohner der Wohnung. © Sebastian Peters

In einer Wohnung an der Eichenstraße in Hamburg-Eimsbüttel steht ein Topf mit Babyflaschen in Flammen! Der Feuerwehreinsatz konnte allerdings zügig beendet werden.

Hamburg-Eimsbüttel – Der Feuerwehr Hamburg* wurde am Dienstag, 27. April 2021, ein Feuer in einer Wohnung an der Eichenstraße gemeldet. Gegen 21:35 Uhr rückten Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr Hamburg aus. Vor Ort wurde das Feuer bereits gelöscht. Mehr zum Feuerwehreinsatz in der Eichenstraße* können sie bei 24hamburg.de nachlesen. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.