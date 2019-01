Grausames Verbrechen sorgt in Indien für Aufsehen

Im indischen Mumbai geschah vor Kurzem ein grausamer Mord. Das Opfer konnte nur mehr anhand zwei seiner Finger identifiziert werden.

In Indien sorgt ein grausames Verbrechen für Aufsehen: Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde ein Mann festgenommen, weil er seinen Freund getötet, zerstückelt und die Leichenteile die Toilette hinuntergespült haben soll. Das Verbrechen kam ans Licht, weil Bewohner des Wohnblocks in Mumbai, in dem der Beschuldigte lebte, Leichenteile entdeckten, die ihre Rohrleitungen verstopften.

"Beim Durchsuchen all dieses Fleisches haben wir zwei Finger gefunden, die uns dabei geholfen haben zu bestätigen, dass es sich um menschliche Körperteile handelt", sagte Polizeivertreter Jayant Bajbale der Nachrichtenagentur AFP.

Ein fauliger Geruch hatte die Ermittler zu der Wohnung des Verdächtigen geführt. Dort fanden sie nach eigenen Angaben ein Werkzeug, mit dem der Mann das Opfer offenbar zerteilt habe. Der 40-Jährige gab laut Polizei nach seiner Festnahme zu, dass er seinen Freund wegen eines kleineren Streits getötet habe. Zwei oder drei Tage lang habe er für die Zerstückelung der Leiche benötigt, die Leichenteile habe er in Tüten verpackt und an verschiedenen Stellen entsorgt.

Afp

