Inferno auf Rügen: Gewaltige Explosion zerstört Ferien-Paradies

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Großeinsatz auf Rügen: In einem Ferienhaus kam es zu einer Explosion. © Imago/BildFunkMV

Auf der Insel Rügen kam es am Freitagmorgen zu einer gewaltigen Explosion im Ferien-Paradies. Der Schaden geht in die Millionen.

Rügen – Bewohner der Ostseeinsel Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) wurden am Freitagmorgen von einem gewaltigen Krach aus dem Bett gerissen. Die Explosion ereignete sich in einem Ferienhaus! Das entfachte einen Großbrand, der auf mehrere Häuser in der Urlaubssiedlung übersprang. Ein Polizeisprecher schätzt den Schaden auf mindestens eine Million Euro. Insgesamt 15 Häuser im Umfeld wurden laut Polizeibericht beschädigt.

Feuer-Inferno auf Insel Rügen: Explosion in Ferienhaus verursacht Großbrand

Die reetgedeckten Dächer fingen schnell Feuer. In wenigen Minuten brannte das zweite und kurz darauf das dritte Haus. Fünf Bewohner reagierten schnell genug und konnten vor den Flammen flüchten, teilt die Polizei mit. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern und den Brand zu löschen. Die Polizei bittet Anwohner, Türen und Fenster aufgrund der Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

„Zum Glück wurde niemand verletzt“, sagte Bürgermeisterin Iris Möbius (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Die Gemeinde hat einen Treffpunkt für die Bewohner eingerichtet, sie kommen in der Kulturscheune unter.

Vermutlich explodierte eine Gasheizung in einem derzeit unbewohnten Ferienhaus, ergaben erste Ermittlungen der Polizei. Trümmer und Steine sollen meterhoch durch die Luft geschossen sein. Es wurde bekannt, dass wohl erst vor Kurzem Arbeiten am Gaszähler und an der Gasleitung des explodierten Hauses durchgeführt wurden.

Explosion in Putgarten fahrlässig herbeigeführt? Polizei prüft Verdacht

Jemand könnte die Explosion fahrlässig herbeigeführt haben, diesen Verdacht prüfen die Behörden. Ein technischer Defekt ist ebenfalls denkbar.

Die Gemeinde Putgarten liegt ganz an der Nordspitze Rügens. Viele Häuser werden von Touristen oder als Urlaubs-Domizile genutzt. Fast alle haben mit Schilf gedeckte Dächer, die besonders leicht Feuer fangen.

Erst im März ereignete sich ein Feuer-Drama auf der Ostseeinsel. Ein Großvater und sein Hund starben bei einem Brand in einer Gartenlaube. (moe/dpa)