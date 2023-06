Sie wollte 100 Kilo verlieren: Influencerin stirbt in chinesischem Abnehm-Camp

Von: Sandra Sporer

Die 21-Jährige Cuihua dokumentierte ihren Aufenthalt in einem chinesischen Abnehm-Boot-Camp auf ihrem Douyin-Account. Ihr Tod lässt Kritik an den Methoden der Camps laut werden.

Xi’An – Seit sechs Monaten war Cuihua schon in dem Abnehm-Camp in der chinesischen Provinz Shaanxi. Ihr Ziel war es, während ihres Aufenthalts insgesamt 100 Kilo abzunehmen. Ihren Weg dorthin dokumentierte sie auf Douyin, der chinesischen Version von TikTok. Auf diesen Account lud Cuihuas Familie einem Bericht der New York Post zufolge Anfang Juni ein Video hoch, um ihre Follower wissen zu lassen, dass die Influencerin verstorben ist.

Chinesische Influencerin dokumentierte bis zu ihrem Tod täglich ihr Trainings-Regime

Die Abspeck-Boot-Camps sind keine Neuheit in China. Schon 2017 berichtete die South China Morning Post von den Einrichtungen. Das Portal beschreibt in dem Artikel auch den Tagesablauf in einem der Camps der Firma Jian Fei Da Ren. Vier Stunden Sport pro Tag, drei Mahlzeiten und ein bisschen Obst am Nachmittag. Die Telefonnutzung ist auf eine Stunde täglich begrenzt. Die Teilnehmer müssen jede Woche zwei Prozent ihres Körpergewichts verlieren. Wer das nicht schafft, soll zusätzliche Trainingseinheiten am Abend absolvieren.

Wie das Camp, in dem Cuihua war, heißt und zu welcher Firma es gehört, ist nicht bekannt. Ihr Tagesablauf klingt jedoch sehr ähnlich. Auch sie hatte zwei Trainings-Sessions pro Tag und folgte einer strikten Diät, wie unter anderem Insider in ihrer Berichterstattung über den Vorfall schilderte. Ihre körperlich sehr fordernden Trainingseinheiten am Abend dokumentierte sie regelmäßig für ihre über 9000 Follower. Die Videos sind inzwischen allesamt auf privat gestellt und nicht mehr verfügbar.

Für den Fokus auf möglichst schnellen, extremen Gewichtsverlust ernten die Abnehm-Camps nach dem Tod der Influencerin nun Kritik. © Sumetee Theesungnern/imago/Symbolbild

Anfang des Monats veröffentlichten ihre Eltern ein kurzes Video auf dem Profil ihrer Tochter. Darin teilen sie mit, dass Cuihua gestorben ist und bedanken sich bei den Followern der Influencerin für die Unterstützung, die sie ihrer Tochter gegeben haben. Dem Portal Sixth Tone zufolge war sie während dem Training zusammengebrochen.

Kritik in den chinesischen sozialen Medien für Abnehm-Methoden der Camps

Nach Cuihuas tragischem Tod gibt es nun viel Kritik an den Methoden der Camps. Unter anderem auf der chinesischen Social-Media-Webseite Weibo. Vor allem den Fokus darauf, so viel Gewicht wie möglich innerhalb kürzester Zeit zu verlieren, finden viele zu Recht problematisch.

Auch das harte Training in den Camps kann mehr Schaden als Nutzen. Durch das Übergewicht wird der Körper dabei überstrapaziert, was unter anderem das Verletzungsrisiko erhöht sowie negative Auswirkungen auf die Gelenke haben kann.

Kritisiert wird auch die Influencer-Kultur selbst, denn viele unrealistische Schönheitstrends finden hier ihren Ursprung. Ebenso wie teils lebensgefährliche Mutproben, die Millionen Klicks und den Influencern somit viel Geld einbringen. Erst kürzlich starb ein Streamer, nachdem er in einem Livestream mehrere Flaschen Schnaps konsumiert hatte. (sp)