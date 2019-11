Schock in Ingolstadt: Frau tot auf Anwesen aufgefunden - Polizei vermutet Tötungsdelikt

Schock in Ingolstadt: Eine Frau wurde tot auf ihrem Anwesen aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

In Ingolstadt wurde eine Frau tot aufgefunden.

aufgefunden. Eine Haushälterin hatte sich Sorgen gemacht.

hatte sich Sorgen gemacht. Die Polizei vermutet ein Tötungsdelikt.

Ingolstadt - Eine schreckliche Entdeckung machte am Mittwochabend (13. November 2019) eine Haushaltshilfe in Ingolstadt. Sie hatte mehrfach vergeblich versucht, eine 80-jährige Frau auf ihrem Anwesen im südwestlich gelegenen Stadtteil Haunwöhr zu erreichen. Aus Sorge verständigte sie schließlich gegen 20.30 Uhr am Abend die Rettungskräfte.

Nachdem die Feuerwehr die Wohnung geöffnet hatte, konnte die Bewohnerin des Anwesend tot im Keller aufgefunden werden. Aufgrund der dortigen Auffindesituation muss derzeit von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden. Wie die Rentnerin genau zu Tode kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zu den genauen Umständen der Auffindesituation gab die Polizei keine Informationen heraus.

Ingolstadt: Frau auf Anwesen tot aufgefunden - Polizei ermittelt

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft wurde hinzugezogen und das Anwesen abgesperrt und die Spurensicherung untersucht derzeit den Tatort. Die Tote soll am Vormittag obduziert werden, um die genaue Todesursache zu klären.

Tote Frau in Ingolstadt gefunden - Polizei sucht nach Hinweisen

Die Kriminalpolizei führt bereits erste Befragungen im Umfeld des Tatortes durch. In diesem Zusammenhang bitten die Einsatzkräfte um sachdienliche Hinweise oder Beobachtungen durch Zeugen, die zur Klärung des Tötungsdelikts beitragen können. Personen, die einen Hinweis oder eine Beobachtung mitteilen wollen, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Ingolstadt unter der 0841-9343-0 in Verbindung zu setzen.

Derweil ermittelt die Polizei in Ulm im Falle der Gruppenvergewaltigung eines 14-jährigen Mädchens. Sie soll in der Halloween-Nacht (31. Oktober) Opfer der Gewalttat geworden. Nun hat die Polizei fünf Verdächtige ermittelt. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Asylbewerber. Einer von ihnen soll ebenfalls erst 14 Jahre alt sein.

Eher skurril ist hingegen der Fall eines Mannes aus München. Er muss sich vor Gericht verantworten. Er hatte sich als Arzt ausgegeben und Frauen dazu gebracht, sich lebensgefährliche Stromstöße zuzufügen. Diese machten mit - in der Hoffnung auf Geld.

kah/pp